TSV Eching und BC Attaching macht Urlaubszeit zu schaffen: „Man gibt sich die Klinke in die Hand“

Teilen

Rückkehrer: Dino Tadic (am Ball) steht dem TSV Eching gegen Attaching wieder zur Verfügung. © Lehmann

Der TSV Eching will im Derby unter der Woche gegen den BC Attaching die ersten Punkte in dieser Saison einfahren. Beide Teams sind ersatzgeschwächt.

Attaching/Eching – Das letzte Pflichtspielduell der beiden Teams liegt weit zurück. In der Saison 2011/12, damals noch in der Bezirksoberliga, schlug der TSV Eching den BC Attaching mit 4:0. Vor dem Duell am Dienstagabend um 18.30 Uhr im Willi-Widhopf-Stadion lautet die große Frage: Wer kann die (urlaubsbedingten) Ausfälle besser kompensieren?

BC Attaching: Mehmedovic sieht sein Team wegen der Ausfälle in der Außenseiterrolle

Die Attachinger waren vor der Saison optimistisch, dass sie die Urlaubswelle nicht wieder so hart treffen wird. Bereits nach dem ersten Spieltag musste Trainer Enes Mehmedovic seine Aussage aber revidieren. „Es fehlten sehr viele Leute“, sagte der 41-Jährige vor der Partie beim FC Schwabing (0:5). Zu den acht Ausfällen kommen einige Verletzte und mit Daniele Chezzi ein gesperrter Akteur. Der Innenverteidiger hatte in München bereits in der zweiten Minute einen Platzverweis wegen einer Notbremse kassiert – seine Teamkollegen brachen gegen Spielende entkräftet ein.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Vor dem Derby in Eching entspannte sich die Personalsituation nicht. „Unter diesen Voraussetzungen sind wir Außenseiter“, sagt Mehmedovic. Was wie Tiefstapelei klingt, ist die Konsequenz der langen Ausfallliste – und auch der guten Leistung der Echinger in Freising. Der BCA-Coach hat den Gegner beobachtet. Sein Fazit: „Sie haben einen guten Mix aus jungen und erfahrenen Spielern.“

TSV Eching muss die individuellen Fehler abstellen

Was den Echingern allerdings im Vergleich zum BCA fehlt, sind Punkte. Attaching steht nach dem Auftaktsieg gegen Rohrbach bei drei Zählern, der TSV ist zweimal leer ausgegangen. „Die Fehler werden in der Bezirksliga gnadenlos bestraft. In der Kreisliga war das anders“, sagt Zebras-Trainer Alexander Günther. Seine Spieler wollten aber die Herausforderung Bezirksliga und gehen diese nach wie vor selbstbewusst an.

Beim Absteiger SE Freising, einem der Mitfavoriten auf den Meistertitel, führten die Echinger zweimal, am Ende stand allerdings eine knappe 3:4-Niederlage zu Buche. „Drei Tore sollten auswärts eigentlich reichen. Aber individuelle Fehler haben uns an den ersten beiden Spieltagen Zähler gekostet“, so Günther. Zu diesen Fehlern zählt der 34-Jährige neben Ballverlusten auch unnötige Fouls oder falsche Entscheidungen.

Der Zebras-Coach hat seine Hausaufgaben ebenfalls gemacht und die Attachinger unter die Lupe genommen: „Sie stehen defensiv echt gut, haben aber auch im Spiel nach vorne Qualität.“ Die Personalsorgen des Gegners würden den Echingern in die Karten spielen, würden sie nicht selbst auf mehrere Akteure verzichten müssen. Die Liste der Ausfälle gegenüber dem Freising-Spiel erweitert Maximilian Mayer, der sich in den Urlaub verabschiedet hat.

Immerhin kehrt mit Dino Tadic ein anderer zurück. „Es ist ein Kommen und Gehen. Man gibt sich die Klinke in die Hand“, witzelt Günther, der seinen Spielern den Urlaub gönnt. „Wir sind Amateure. Das muss drin sein.“ Mehmedovic sieht es genauso. Ob sich die Trainer nach der Partie auch in anderen Punkten einig sind, wird der Dienstagabend zeigen. MORITZ STALTER

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.