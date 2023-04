TSV Eching: Trainerduo Günther/Karl verlängert ligaunabhängig

Der TSV Eching stellt die Weichen für die kommende Saison. © TSV

Im Januar 2022 hatte das Trainerduo Alexander Günther und Stefan Karl die sportliche Verantwortung für die Erste Herrenmannschaft der Echinger Fußballer übernommen.

Eching – Zwar konnte das Gespann den Abstieg aus der Bezirksliga Nord nicht mehr verhindern. Nach einigen personellen Veränderungen im Sommer spielt das Team in dieser Saison aber erfolgreich in der Kreisliga 2 und führt diese aktuell an.

Der direkte Wiederaufstieg scheint möglich. „Beide Coaches haben bei ihrer ersten Station als hauptverantwortliche Trainer bewiesen, dass sie das Team erfolgreich weiterentwickeln können, und haben zudem ein tolles Mannschaftsgefüge geschaffen. Wir freuen uns, dass wir auch in der neuen Saison ligaunabhängig mit Alex und Stefan unseren Weg weitergehen können. Deshalb haben wir die Zusammenarbeit bereits frühzeitig um ein weiteres Jahr verlängert“, so Fußball-Abteilungsleiter Peter Hanrieder (l.), der zusammen mit dem Vorsitzenden Manfred Oster (r.) das Trainerduo flankiert. (ft)