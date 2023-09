„Dinge wieder und wieder einfordern“: TSV Eching will gegen Gaimersheim Wiedergutmachung leisten

Der TSV Eching ist mit einem Sieg, zwei Unentschieden und drei Niederlagen in die Saison gestartet. (Archiv-Foto) © Martin Alberer

Nach dem bitteren Last-Minute-K.o. in Aschheim ist der TSV Eching auf Wiedergutmachung aus. Im Heimspiel am Samstag (15 Uhr) gegen Mitaufsteiger TSV Gaimersheim steht viel auf dem Spiel.

Eching – „Es wird eine sehr wichtige Partie“, unterstreicht Philipp Beetz, der spielende Co-Trainer der Echinger. Da Chefcoach Alexander Günther noch im Urlaub weilt, wird Beetz erneut mit Stefan Karl die Geschicke leiten. Am vergangenen Mittwoch in Aschheim hatte das Duo die Mannschaft gut eingestellt, doch die Aschheimer vermiesten den Zebras mit einem Treffer in der Nachspielzeit die Tour.

Nach bitterer Niederlage gegen Aschheim: „Konzentration zu trainieren, ist schwierig“

Beetz lässt allerdings nichts auf sein Team kommen: „Ich kann den Jungs keinen Vorwurf machen. Wir haben es über weite Strecken wirklich gut gemacht. Es wäre aber besser gewesen, wenn wir uns mit dem Punkt zufriedengegeben hätten“, sagt der 32-Jährige. So waren die Echinger zu offensiv und passten einmal nicht auf. Der FCA bestrafte dies mit dem 2:1. „Konzentration zu trainieren, ist schwierig. Wir versuchen es, indem wir im Training Dinge wieder und wieder einfordern“, sagt Beetz. Fehler seien erlaubt, sie gehörten zum Lernprozess. Zu häufig sollten sie aber nicht vorkommen – und erst recht nicht in Spielen gegen direkte Konkurrenten.

Der TSV Gaimersheim gehört zu den Teams, mit denen sich die Echinger wohl um den Klassenerhalt streiten werden. Der Kontrahent wurde in der vergangenen Saison mit zwölf Punkten Vorsprung Meister der Kreisliga Donau/Isar 1. Mit 96 geschossenen Toren hatte das Team einen herausragenden Wert. Und in der Bezirksliga schien es so weiterzugehen, denn am ersten Spieltag trotzte Gaimersheim dem Meisterschaftsfavoriten ASV Dachau ein 5:5 (!) ab. Danach strauchelte der Aufsteiger, ehe er zuletzt vier Punkte aus den Spielen gegen Attaching (3:0) und in Aschheim (0:0) holte. Also genau dort, wo die Echinger am vergangenen Mittwoch unterlegen waren.

„Bitter, dass er fehlt“: Echings Christopher Trautmann verletzt

Deshalb dürfte die Tagesform entscheiden und die Schlüsselspieler eine entscheidende Rolle einnehmen. Christopher Trautmann hat sich in der vergangenen Saison zu einem Faktor für die Zebras entwickelt. In dieser Spielzeit steht der Stürmer bei zwei Treffern. Weitere werden vorerst jedoch nicht hinzukommen, denn der 24-jährige Stürmer hat sich auf eine Weltreise verabschiedet. Bis März wird er fehlen. „Chris ist sehr wertvoll für uns. Er hat Tore gemacht und ist sich als Stürmer für nichts zu schade. Bitter, dass er fehlt.“ Also müssen es andere richten. (stm)