TSV Eching will gegen wiedererstarkte SpVgg Kammerberg für eine Derby-Überraschung sorgen

Teilen

Man kennt und schätzt sich: Echings Trainer Alexander Günther (im Bild) hat „einen guten Draht“ zu seinem Kammerberger Kollegen Matthias Koston. © Lehmann

Für die SpVgg Kammerberg und den TSV Eching geht es direkt in das nächste Derby. Die beiden Coaches kennen und schätzen sich.

Eching/Kammerberg – Die dunklen Wolken sind abgezogen, der Himmel strahlt wieder blau. Was für den Landkreis gilt, trifft auch auf die SpVgg Kammerberg zu. Denn nach Gegenwind zum Saisonstart ist der Bezirksligist in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Im Derby am Freitag (18.15 Uhr) gegen den TSV Eching ist der dritte Sieg in Serie möglich. Die Gäste werden versuchen, die SpVgg auszubremsen – und vielleicht sogar zu überraschen. Doch das wird schwierig, weil sich beide Trainer gut kennen.

Günther über Trainerkollege Koston: „Wir haben einen guten Draht“

Als Alexander Günther im Januar 2022 den TSV Eching als Cheftrainer übernahm, musste er sich erst einmal orientieren. Er ist zwar ein echter Fachmann und hatte als Aktiver sogar in der Bayernliga gekickt, allerdings in Franken und nicht in Oberbayern. Die Bezirksliga Nord kannte er nicht. Was war also nahe liegender, als den Kontakt zu Trainerkollegen zu suchen? „Ein guter Austausch ist wichtig“, findet Günther. Und den hat er mit Matthias Koston, seinem Pendant auf Kammerberger Seite. „Wir haben einen guten Draht“, sagt der Übungsleiter der Zebras.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Das sieht auch sein Kollege so, der sich freut, dass die Echinger nach dem Abstieg in der Saison 2021/22 den direkten Wiederaufstieg geschafft haben. In seinen Augen auch wegen Günthers Fachwissen: „Alex kapiert den Fußball.“ Zaubern kann der Echinger Trainer zwar nicht, er wird seine Mannschaft aber bestmöglich auf die Kammerberger einstellen. Die gehen als Favorit in das Duell. Denn während die Zebras über die vergangenen Monate einen Umbruch durchmachten, hat sich die SpVgg zu einem Team entwickelt, das weit vorne mitspielen kann.

Beiden Teams fehlen einige Urlauber

„Wir sind eine Mannschaft, die eine Serie starten kann. Aber nur, wenn wir Fußball arbeiten wollen“, sagt Koston. Dabei klingt durch, dass seine Mannschaft die Einstellung nicht immer auf den Platz bringt. So war es in der Vorbereitung und beim Saisonauftakt in Eichstätt (0:2). Koston reagierte verärgert und ließ dies seine Spieler spüren. Er griff im Training kaum ein, setzte Akteure auf die Bank, die in seinen Augen weit unter ihren Möglichkeiten spielten. Eine ungewöhnliche Maßnahme so früh in der Saison – aber erfolgreich. Die Kammerberger setzten mit dem 5:0 gegen Nord Lerchenau und dem 1:0 bei Absteiger Freising zwei Ausrufezeichen. Gegen Eching will die Koston-Elf den dritten Sieg am Stück nachlegen. Der Kader bleibt gegenüber dem Freising-Spiel unverändert: Lukas Ederer, Ivan Rakonic und Niklas Kiermeier sind weiterhin im Urlaub.

Dasselbe gilt für mehrere Zebras-Akteure. Stefan Karl musste zudem beim 1:1 gegen Attaching angeschlagen vom Feld. Ob er spielen kann, ist offen. Günther lässt sich jedenfalls nicht in die Karten schauen. Das Personal ist einer der wenigen Punkte, bei dem er seinen Trainerkumpel überraschen kann. Während der 90 Minuten wird die Freundschaft der Coaches allerdings ruhen. VON MORITZ STALTER

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.