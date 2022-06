TSV Eching: Zebras-Mädels sind dem Klassenerhalt ganz nah

Teilen

Endspurt: Nur noch ein Zähler trennt Panagiota Tsanaka (M.) und die Echinger Frauen vom BOL-Verbleib. © Michalek

Für die Fußballerinnen des TSV Eching war beim überraschend starken Schlusslicht DJK Otting nur ein 0:0 drin. Trotzdem haben sie ihr Saisonziel fast erreicht.

Eching – Seit drei Spielen ungeschlagen sind die Fußballerinnen des TSV Eching. Im Gastspiel beim Schlusslicht DJK Otting holte das Team beim 0:0 den nächsten Zähler. Damit trennt die Zebras nur noch ein Punkt vom Klassenerhalt in der Bezirksoberliga.

Nach einem Trainerwechsel bei der DJK Otting, der sich offenbar positiv auf die Mannschaft ausgewirkt hat, präsentierten sich die Gastgeberinnen überraschend stark. Und so hatten die DJK-Mädels direkt die erste Möglichkeit in dieser Partie: Nach einer Flanke köpfte eine Spielerinnen den Ball knapp über das Tor. Im Anschluss waren Torschüsse auf beiden Seiten allerdings Mangelware, die beiden Abwehrreihen dominierten.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Kurz vor Schluss wird‘s richtig brenzlig

In der zweiten Hälfte konnten sich dann auch die Zebras in der Offensive in Szene setzen: Anna-Lena Beer zog nach einer Flanke direkt ab, die Kugel flog jedoch über das Gehäuse. Kurz vor Schluss wurde es dann hinten brenzlig, als Echings Torfrau Julia Grosch den Ball nach einer gefährlichen Ecke gerade noch an die Latte lenken konnte.

Echings Defensive funktioniert

„Wir sind glücklich, nicht mit leeren Händen nach Hause gefahren zu sein“, bilanzierte TSV-Trainer Jan Strehlow, der weiterhin viele angeschlagene und kranke Akteurinnen im Kader hat. „Auch diesmal hat sich leider wieder eine Spielerin verletzt.“ Dennoch gehen die Echinger Mädels nun entspannter in die Schlussphase der Runde: Angesichts von sechs Punkten Vorsprung auf den Vorletzten Hebertshausen, der nur noch zwei Partien zu bestreiten hat, steht der TSV in seiner BOL-Premierensaison kurz vor dem Klassenerhalt. In der kommenden Begegnung beim TSV Neuried (Sonntag, 15 Uhr) wollen die Zebras laut Strehlow „weiter an der guten Defensivtaktik festhalten“. Das Echinger Team hat in den vergangenen drei Matches lediglich ein Gegentor kassiert.

Spielstatistik:

DJK Otting – TSV Eching 0:0

Aufstellung: Grosch – Bjelovuk, A. Mederl, Grund, Mezger, Wörl (17. Schmidt) – Tsanaka (26. Schell), Schwentner, Heckmair (17. Hoxha) – Beer, Theis.

Gelbe Karten: Grund, Schmidt, Mezger.

Schiedsrichter: Alfred Linhart (ESV Freilassing).

Zuschauer: 70.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.