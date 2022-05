TSV Moosburg gegen TSV Allershausen: Alles eine Frage der Mentalität

Der TSV Moosburg um Emrah Kirkulak (r.) will sich gegen den TSV Allershausen behaupten. © Michalek

Die Kreisliga-Fußballer des TSV Moosburg empfangen am Mittwoch den TSV Allershausen zum Kellerduell. Das Spiel hat für beide Teams entscheidenden Charakter.

Moosburg – Die Ausgangslage vor dem Nachholspiel zwischen dem TSV Moosburg und dem TSV Allershausen (Mittwoch, 19 Uhr) ist für die Gastgeber klar: Sollte kein Dreier gelingen, sind die Neustädter auch rechnerisch abgestiegen. Doch auch für den Gegner vom Amperknie gilt laut Trainer Michael Stiller Ähnliches: „Wollen wir in der Kreisliga bleiben, ohne über die Relegation zu gehen, dann müssen wir in Moosburg gewinnen. Gewinnen wir da nicht, dann können wir uns schon mit der Relegation anfreunden.“

TSV Allershausen: Rückfall in alte Muster

Zuletzt hatte Allershausen beim TSV Au die Chance verpasst, punktemäßig mit Platz zehn gleichzuziehen. Statt der erhofften drei Zähler gab es drei Gegentreffer beim Tabellenzwölften und die Erkenntnis, dass man in alte Muster zurückfällt. „Wir wollten wieder alles fußballerisch lösen und haben all das, was wir in den letzten drei Wochen gut gemacht haben, vermissen lassen. Nämlich zu fighten, dazwischenzuhauen und uns zu wehren“, erläutert Stiller. Seine Mannschaft hatte in Au keine echte Torchance aus dem Spiel heraus. „Wir sind jetzt in der Pflicht, ein anderes Gesicht zu zeigen. Wir wissen, dass in Moosburg schon auch Fußball gespielt werden kann. Die werden uns nichts schenken, wir dürfen uns auf einen richtigen Fight freuen“, erwartet der 48-jährige Spielertrainer.

TSV Moosburg will sich würdig aus der Liga verabschieden

Umso mehr, weil beim Tabellenletzten ein Stück weit der Glaube an sich selbst zurückgekehrt sein dürfte. Beim 1:0-Sieg gegen Kirchdorf feierten die Neustädter den zweiten Dreier in den jüngsten vier Partien. Trotzdem sind sich beim TSV alle bewusst, dass der Abstieg nicht mehr vermieden werden kann, auch wenn es derzeit rechnerisch noch möglich wäre. „Wir wollen aus den letzten Spielen so viele Punkte wie möglich holen. Das ist, auch wenn wir in der Breite nicht dieselbe Qualität haben, gegen Gegner wie Kirchdorf oder Allershausen drin, wenn wir die richtige Mentalität auf den Platz bringen“, glaubt Moosburgs Coach Hans Heim. Und weiter: „Wir wollen unseren Zuschauern zeigen, dass wir uns würdig aus der Kreisliga verabschieden, und gewinnen.“

Josef Fuchs

