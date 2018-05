von Sebastian Dobler schließen

In der A 6 ist diese Entscheidung seit dem vorgezogenen Moosburger Derby am Mittwoch bereits gefallen. In der A 5 kommt es am heutigen Samstag zu einem echten Endspiel zwischen dem SV Hohenkammer und der Reserve des SC Freising.

Der TSV Moosburg II ist gerettet! Dank zweier deutlicher Siege binnen vier Tagen – am Sonntag in Tegernbach (7:0) und am Mittwoch gegen den FC Moosburg II (4:1) – liegen die Mannen von Coach Andreas Irl mit 19 Punkten nun uneinholbar vor Nandlstadt II (zwölf Punkte) und der abgeschlagenen SpVgg Zolling II (zwei Zähler). Damit geht es für beide Aufsteiger nach einer Spielzeit direkt wieder zurück in die B-Klasse.