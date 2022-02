TSV Moosburg: Das Unmögliche möglich machen

TSV-Trainer Sebastian Gerlsbeck legt in der Vorbereitung den Fokus auf die Defensivarbeit. © Josef Fuchs

Am Dienstag startete auch das Schlusslicht der Kreisliga 2 in die Vorbereitung auf die Restsaison. Dabei wirken die Verantwortlichen des TSV Moosburg gänzlich unaufgeregt.

Moosburg – Trainer Sebastian „Wacko“ Gerlsbeck verzichtete auf individuelle Trainingspläne oder Laufeinheiten für seine Akteure. „Wir werden zum Start in die Frühjahrsrunde auf alle Fälle fit sein“, ist sich der 63-jährige Übungsleiter sicher.

„In den nächsten fünf Wochen stehen jeweils drei Trainingseinheiten plus Vorbereitungsspiel auf dem Programm. Das sollte für die Fitness reichen.“

TSV Moosburg: Konzentration auf die Defensive

Ob es dann in der Liga auch für den Klassenerhalt reichen wird, scheint bei neun Punkten Rückstand auf Relegationsplatz zwölf fraglich. Die Hoffnung haben die Neustädter noch nicht aufgegeben und in der Winterpause versucht, personell nachzurüsten: Mit Torwart Lukas Mabey (29) sowie Stürmer Emmanuel Faloba (30) kehren zwei Akteure aus der Aufstiegssaison 2013/14 in den Kader zurück. Neu dabei sind auch die beiden Defensivkräfte Simon Pabst und Bernd Schneider, die kürzlich nach Moosburg gezogen sind. Der 31-jährige Pabst kommt vom SV Munzingen aus dem Breisgau. Schneider ist 34, hat in den vergangenen fünf Jahren pausiert und spielte davor beim SV Haibach in Niederbayern. Bei beiden Neuzugängen müsse man sehen, ob sie es in den Kreisliga-Kader schaffen, sagt TSV-Sportleiter Manfred Hofmann. In der Rückrunde nicht mehr dabei ist Timo Gerlach (Auslandsaufenthalt). Michael Beisl wird kürzertreten, steht aber nach wie vor bereit, um auszuhelfen.

Der Schwerpunkt im Training und in den Testspielen liege klar auf der Defensivarbeit, erklärt Coach Gerlsbeck. Kein Wunder, ist der TSV mit 59 Gegentoren in 16 Partien doch Negativrekordhalter in der Liga. Der Übungsleiter hat zum Jahreswechsel mit allen Spielern persönlich gesprochen und ist sicher, dass sein Team die letzten zehn Punktspiele mit einer guten Einstellung angehen wird. Das Selbstvertrauen für die Aufholjagd sollen sich seine Akteure in fünf Testspielen gegen unterklassige Gegner holen. (Josef Fuchs)

Die Testspiele des TSV:

■ Samstag, 19. Februar, 14.30 Uhr: TSV Moosburg – SC

Oberhummel.

■ Sonntag, 27. Februar, 14.30 Uhr: TSV Moosburg – Vatanspor Freising.

■ Mittwoch, 2. März, 19.30 Uhr: TSV Moosburg – SpVgg

Mauern.

■ Samstag, 5. März, 14.30 Uhr: TSV Nandlstadt – TSV Moosburg.

■ Samstag, 12. März, 15 Uhr: TSV Moosburg – SpVgg Zolling.