TSV Moosburg: Letzte Chance für den Nicht-Abstieg

Torloses Hinrundenspiel: Der Kranzberger Stefan Schleypen (r.) und der Moosburger Peter Rieß könnten sich am Sonntag nochmals über den Weg laufen. © michalek

Am Sonntag empfängt das Tabellenschlusslicht TSV Moosburg den SV Kranzberg. Für beide Mannschaften geht es darum Punkte im Abstiegskampf zu holen.

Moosburg – Sollte der Kreisligist aus Moosburg noch ernsthaft gegen den Abstieg kämpfen wollen, muss diesen Sonntag gepunktet werden. Gegner ist um 15 Uhr der SV Kranzberg, der nur zwei Tabellenplätze vor dem Schlusslicht liegt. In der Hinrunde war der SVK das erste Team, gegen das die Truppe aus der Moosburger Neustadt beim 0:0 punkten konnte. Während es beim TSV damals Lob für die große kämpferische Leistung durch Sportleiter Manfred Hofmann gab, war SVK-Trainer Anton Kopp das Spiel seiner Mannschaft viel zu behäbig und pomadig gewesen: „Da hätten wir mit etwas Pech auch verlieren können.“ Im Rückspiel am Sonntag peilt der 55-jährige Übungsleiter auf alle Fälle einen Punktgewinn an. „Natürlich ist es ein wichtiges Spiel, das für uns richtungsweisend ist. Denn im Abstiegskampf müssen wir unsere Spiele vor allem gegen direkte Konkurrenten selber gewinnen.“

Den Gegner darf man keinesfalls unterschätzen

Der Rückrundenstart bei der 0:2-Niederlage in Taufkirchen hätte laut Kopp schon ganz gut ausgesehen. Seine Mannschaft habe sich in spielerisch guter Verfassung präsentiert, letztendlich aber zu wenig aus ihren Möglichkeiten gemacht. Auch das Schlusslicht vom TSV sei keinesfalls zu unterschätzen, berichtet der SVK-Trainer. Beim Spiel der Moosburger in Attaching sei er überrascht gewesen, wie gut die Gäste dem Tabellenzweiten Paroli geboten hatten. „Der TSV war kompakt gestanden und erspielte sich einige gute Abschlüsse. Vor allem bei den schnellen Umschaltaktionen müssen wir aufpassen. Umso mehr, wenn die beiden Stürmer Üsküplü und Wagner wieder mit dabei sind“, warnt Kopp.

Der TSV peilt den ersten Heimsieg an

Sein Gegenüber Sebastian Gerlsbeck glaubt, dass beide Angreifer am Sonntag mit dabei sein werden. Dann könne man aus einer geordneten Defensive das Projekt „Heimsieg-Premiere“ angehen. Denn bislang haben die Moosburger erst einen Sieg auf dem Konto und der gelang in Wörth. Es werde also Zeit, den heimischen Fans einen Dreier zu schenken, meint der Trainer. Bei der Partie trifft das Team mit der zweitschlechtesten Torquote (Kranzberg, 17 Tore) auf das Team mit der schlechtesten Gegentorquote (Moosburg, 62 Gegentore). Das heißt beide Teams müssen gegen ihre eigene Schwäche ankämpfen. „Wir brauchen von der Spielanlage nicht viel anders machen als in Taufkirchen“, glaubt Kopp: „Nur die Situationen in der Offensive bis zum Ende konzentrierter ausspielen und ein konsequenter Torabschluss, dann bin ich guter Dinge.“ Und auch der TSV hat trotz 0:3-Niederlage in Attaching positive Ansätze mitgenommen. „Wenn wir defensiv immer so spielen würden, dann würde schon was gehen“, glaubt Kapitän Dominik Gessler: „Da hat die Einstellung gepasst, jeder hat gearbeitet, wir waren kompakt gestanden und haben wenig zugelassen. Das war auf jeden Fall nicht schlecht.“

Beide Trainer haben noch ein großes Problem: die Zeit bis Sonntag! „Derzeit ist mit Corona alles extrem unsicher.“, erläutert Gerlsbeck: „Man weiß ja bis Sonntag früh nicht, mit welcher Elf man auflaufen kann.“ (Sepp Fuchs)