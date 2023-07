„Kannst du nicht stoppen“: TSV Moosburg verpasst gegen Al Jazira ein Tor - 0:17 trübt Freude aber nicht - Video

Von: Nico Bauer

Nicht zu stoppen: Alejandro Pozuelo (am Ball) im Duell mit Nikša Vuković. 2020 war Pozuelo zum wertvollsten Spieler der MLS gewählt worden. © Bauer

Der TSV Moosburg verliert sein „Jahrhundertspiel“ gegen den Proficlub Al Jazira mit 0:17. Der Klassenunterschied machte den Kickern das Erlebnis aber nicht kaputt.

Moosburg – Auch wenn es zeitweise wie aus Kübeln schüttete, schien in den Herzen der Fußballer des TSV Moosburg am Dienstagabend die Sonne. Das 0:17 (0:8) gegen den Proficlub Al Jazira aus Abu Dhabi wurde zu dem wohl größten Highlight der Vereinsgeschichte. In der „Gessler Bau Arena“ in der Moosburger Neustadt war an diesem Tag alles anders: Nachdem die beiden Mannschaften auf das Feld eingelaufen waren, wurden die Nationalhymnen der Vereinigten Arabischen Emirate und von Deutschland gespielt.

Und dann war Schluss mit lustig. Die Gäste brannten ein gewaltiges Feuerwerk ab und hatten eine Torchance nach der anderen. „Das 0:17 ist super“, sagt Moosburgs Sportlicher Leiter und Spieler Benedikt Wagner.

Video vom Jahrhundertspiel TSV Moosburg vs. Al Jazira Abu Dhabi

Kebano und Ex-MLS-MVP Pozuelo ragen bei Al Jazira heraus

Man wollte deutlich besser abschneiden als kürzlich der Kreisklassist FC Rottach-Egern beim 0:27 gegen den FC Bayern München. Die Gäste aus den Emiraten spielten eine Stunde lang mit ihren besten Leuten, und zwei ragten vor den 750 Zuschauern besonders heraus. Eine Augenweide war der Kongolese Neeskens Kebano (31), der schon für Paris SG, den FC Fulham und FC Middlesborough gespielt hatte. Er hat insgesamt über 200 Einsätze in der englischen Premier League und der zweitklassigen Championship auf dem Buckel. Wagner war von ihm fasziniert: „Der macht eine Körpertäuschung, und dann ist er gleich 20 Meter weg von dir.“

Nicht zu halten war auch der Spanier Alejandro Pozuelo (31), der vor drei Jahren noch zum wertvollsten Spieler in der nordamerikanischen Major League Soccer (MLS) gewählt worden war. Gerade gegen diese Topspieler war kein Kraut gewachsen in der Moosburger Neustadt. „Die kannst du nicht stoppen“, gab Wagner zu. Also warf man sich leidenschaftlich und im Kollektiv in die Schussversuche. TSV-Torwart Fabian Meier machte ein Risenspiel und verhinderte mit tollen Paraden die Packung mit 20 oder mehr Gegentoren, die unbedingt vermieden werden sollte.

750 Zuschauer trotzten dem regnerischen Wetter am Dienstagabend und kamen in die Gessler Bau Arena in der Moosburger Neustadt. © Bauer

Wagner plaudert mit Al-Jazira-Coach Frank de Boer: „Der war echt ganz lässig“

Ein Superstar ist auch Trainer Frank de Boer, der 112 Länderspiele für die Niederlande absolviert hat und unter anderem einst das Trikot des FC Barcelona trug. Er sammelte viele Sympathiepunkte mit seiner freundlichen Art und erkundigte sich sogar bei den Moosburger Verantwortlichen, in welcher Liga der Verein spiele. „Der war echt ganz lässig“, sagte Benedikt Wagner später über das Gespräch.

Nach einer Stunde Spielzeit begann die große Wechselzeit. Dann begaben sich die Superstars des Clubs aus Abu Dhabi zum Auslaufen auf den Nebenplatz, wo die Moosburger Kinder tapfer mitliefen und beim Autogrammsammeln heiße Tipps („Der da drüben ist der nächste Mbappé…“) bekamen.

Der Traum von einem eigenen Tor im größten Spiel der Vereinsgeschichte blieb unerfüllt – wirklich nah kam der A-Klassist diesem Ziel nie. Die Stammelf der Moosburger war eine Stunde lang nur mit Defensivarbeit beschäftigt und mit den Kräften am Ende. Als bei Al Jazira die Akteure reinkamen, gegen die vielleicht etwas hätte gehen können, standen auch beim TSV überwiegend Reservisten auf dem Platz. In den 90 Minuten hatte der A-Klassist einen Torschussversuch, wobei die Betonung auf dem Begriff Versuch lag. Die Gastgeber lauerten auf den einen Konter, den ließ der übermächtige Gegner aber nicht zu.

