Spitzenspiel in der Kreisklasse: Kein Sieger zwischen TSV Nandlstadt und FCA Unterbruck

Teilen

Gleichgewicht: Nandlstadt und Unterbruck gehen auch nach dem direkten Duell mit zwei Punkten Differenz in die Endphase der Saison. © Lehmann

Im Topspiel der Kreisklasse Donau/Isar 3 trennen sich der TSV Nandlstadt und der FCA Unterbruck mit 1:1. Beide Treffer fielen dabei nach weiten Flanken.

Nandlstadt – 1:1 endete der Giganten-Gipfel in der Kreisklasse. Die auswärtsstarken Unterbrucker führen damit weiterhin mit zwei Punkten Vorsprung die Tabelle vor Verfolger Nandlstadt an. Auf dem flutlichtlosen Trainingsplatz des TSV Nandlstadt standen sich zwei ersatzgeschwächte Spitzenteams gegenüber. Nandlstadt musste auf sechs Stammspieler verzichten und reaktivierte einige AH-Spieler. Zu allem Überfluss musste Lukas Lang mit einer Muskelverletzung nach neun Minuten vom Platz. Kämpferisch aber waren die Gastgeber voll dabei und trafen nach 13 Minuten zur Führung. Ein Freistoß von Tobias Wolfertstetter wurde mehrmals abgefälscht und landete hinter Trainer Alfons Deutinger, der im Tor aushelfen musste, im Kasten. Der TSV stand daraufhin gut und setzte auf lange Bälle. Unterbruck hingegen versuchte über die schnellen Außen vors Tor zu kommen, Großchancen aber blieben dem FCA verwehrt. Eine Standardsituation brachte die Erlösung. In der 75. Minute wurde eine Flanke länger und länger, bis Johannes Buerger einnickte.

Vier Minuten später wurde FCA-Stürmer Daniel Nefzger geschickt und von Alexander Feichtmeier kurz vor dem Strafraum zu Fall gebracht, der daraufhin vom Platz gestellt wurde. „Eigentlich hat er klar den Ball gespielt“, meinte TSV-Trainer Mario Tafelmaier, der zwar kurz vor Schluss noch gerne einen Handelfmeter für sein Team gesehen hätte, mit dem Ergebnis aber leben kann. „In dieser Situation muss ich zufrieden sein. Jetzt gilt es erstmal, verletzungsfrei über Ostern zu kommen.“ Sein Gegenüber Deutinger freut sich, Platz eins verteidigt zu haben, relativiert aber: „Es ist nicht interessant, wer am 16. Spieltag Erster ist. Ich glaube, dass weder wir noch Nandlstadt alles gewinnen werden.“ (seb)