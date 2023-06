TSV Nandlstadt: „Viele Gedanken gemacht“ – Verein beschließt Beitragserhöhungen

Für ihre langjährige Treue ehrte (vorne, v. l.) 2. Vorsitzender Andreas Irl die Mitglieder Hella Heindl, Johanna Binkert, Walburga Thiermann, Veronika Taresch sowie (hinten, v. l.) Sebastian Löffler, Sebastian Hofmaier, Florian Hofmaier, Alexander Mörwald, Matthias Köckeis, Thomas Spörer, Franziska Heinzlmair, Mario Tafelmaier, Helmut Atzmüller, Jürgen Kronthaler und Alexander Berndl. © Hellerbrand

Der TSV Nandlstadt beschließt nach reiflicher Überlegung, seine Mitgliederbeiträge etwas zu erhöhen. Sorgen bereitet der Mangel an Nachwuchstrainern im Fußball.

Nandlstadt – Der Vorsitzende angeschlagen, der Verein dennoch wohlauf. Weil TSV-Chef Andreas Steininger eine Meniskus-OP auskuriert, leitete sein Stellvertreter Andreas Irl die Jahreshauptversammlung des größten Nandlstädter Vereins. Dort gab es selbst beim Thema „Beitragserhöhung“ keinen Widerspruch oder Gegenstimmen.

TSV Nandlstadt: Steigende Energiekosten sollen durch Beitragserhöhungen abgefangen werden

Rund 50 Mitglieder waren ins Sportheim gekommen, Irls besonderer Gruß galt Ehrenmitglied Wolfgang Urban senior sowie Bürgermeister Gerhard Betz und seinem Stellvertreter Michael Schranner. Bereits im Rückblick Steiningers, den Andreas Irl vorlas, hatte der Vorsitzende erläutert, dass sich die Vorstandschaft hinsichtlich der Beitragserhöhung „viele Gedanken gemacht“ habe, daneben Vergleiche mit Nachbarvereinen eingeholt habe. Fazit: Mit 65 Euro für Erwachsene ist der heimische TSV am untersten Ende der Statistik, noch dazu wird auf zusätzliche Spartenbeiträge verzichtet. Einige Vereine hätten die 80-Euro-Grenze bereits seit längerem „geknackt“, weshalb eine moderate Anhebung durchaus vertretbar sei. Die Kosten für Energie und Wasser sind zudem gestiegen, wie aus dem Kassenbericht von Elfriede Hofmaier hervorging. Lagen diese Ausgaben im Jahre 2021 nämlich noch bei 13 000 Euro, so erfuhr die gleiche Kostenstelle im Jahr 2022 eine erhebliche Steigerung: 29 000 Euro. Weitere Investition gingen ins Sportheim, darunter komplett neue Duschen, im kommenden Jahr steht die Flutlichtanlage an.

Einstimmig wurde dann beschlossen, den künftigen Beitrag für Erwachsene von 65 auf 75 Euro, für Kinder und Rentner von 47 auf 55 Euro, für Familien von 160 auf 190 Euro und den ermäßigten Beitrag von 52 auf 60 Euro anzuheben. Jene Mehreinnahmen sind auch nötig, denn für das Kalenderjahr 2022 musste Hofmaier ein „Minus“ von 13 072,56 Euro vermelden. Aktuell zählt der Verein 1142 Mitglieder, davon 418 unter 18 Jahren. Größte Sparte ist dabei die Turnabteilung mit 622 Mitgliedern, darunter 240 unter 18 Jahren. Von Turnen für Kindergarten-, Schulkinder und Jugendliche, Fitness & Gymnastik bis hin zu Step Aerobic reicht das Angebot in alle Altersschichten hinein, berichtete Abteilungsleiterin Christine Thaller. Kampf- und Spielsportarten zählen ebenfalls zum Programm. Nebenbei legten 29 Erwachsene und 24 Kinder auch das Sportabzeichen ab. Weil Steffen Beckert nicht anwesend war, fiel der Bericht der Ski- und Bergfreunde aus.

Über die positive Entwicklung der Tischtennisabteilung berichtete der neu hinzugestoßene Walter Bergmann, den vor allem die bessere Resonanz bei der Jugend freute.

TSV Nandlstadt: Jugendtrainer im Fußball „fehlen an allen Ecken und Enden“

Über drei jüngere Mitglieder bei den Stockschützen freute sich Gottfried Altmann, der auf 15 Turniere, den Aufstieg der Mannschaft in die Kreisoberliga sowie eine erfolgreiche Marktmeisterschaft verwies.

Im „gesicherten Mittelfeld“ tummeln sich laut Abteilungsleiter Sebastian Löffler aktuell die beiden Fußball-Seniorenteams. Dass der Trainer der Ersten Mannschaft, Mario Tafelmaier, sowie der Coach der Zweiten, Max Kormann, auch für die neue Saison zugesagt hätten, freute Löffler. Hingegen mahnte Jugendleiter Erich Schinagl, dass die Suche nach Betreuern der 13 Jugendmannschaften, davon elf im Spielbetrieb, „brenzlig“ sei. „Trainer fehlen an allen Ecken und Enden.“ Vor allem bei den Jahrgängen 2005 bis 2008, wo man Spielgemeinschaften mit Nachbarvereinen habe, herrsche obendrein ein Mangel an Eigengewächsen, weshalb Schinagl warnte, dass die Seniorenmannschaften in den kommenden Jahren mit wenig Nachschub rechnen müssten. Ein wichtiger Punkt war auch die Ehrung langjähriger Mitglieder. VON MARTIN HELLERBRAND

Die Geehrten

50 Jahre: Johanna Binkert, Hella Heindl, Veronika Taresch, Walburga Thiermann.

40 Jahre: Helmut Atzmüller, Jürgen Kronthaler, Mario Tafelmaier.

25 Jahre: Alexander Berndl, Florian Hofmaier, Sebastian Hofmaier, Matthias Köckeis.

15 Jahre: Franziska Heinzlmair, Sebastian Löffler, Thomas Spörer.

