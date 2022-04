TSV Nandlstadt vs. FCA Unterbruck: Spitzenspiel zum falschen Zeitpunkt

TSV-Coach Mario Tafelmaier: „Wenn wir weniger verspielt sind und unsere Chancen machen, bin ich optimistisch.“ Michalek © Michalek

Englische Woche in der Kreisklasse: Der Tabellenzweite TSV Nandlstadt empfängt den Ligaprimus FCA Unterbruck zum Topspiel. Beide Teams plagen Personalsorgen.

Nandlstadt – Es ist eine dieser Partien mit richtungsweisendem Charakter. Das Kreisklassen-Spitzenspiel zwischen dem TSV Nandlstadt und dem FCA Unterbruck am Mittwoch um 19.30 Uhr kommt allerdings für beide Mannschaften zum falschen Zeitpunkt.

Abendspiel, 19.30 Uhr, Flutlicht. Erster gegen Zweiter, bester Angriff gegen sicherste Verteidigung, Kontermaschinerie gegen Pressingmacht – die Partie der Unterbrucker in Nandlstadt ist prädestiniert für ein spektakuläres Topspiel. Tatsächlich aber fühlen sich beide Teams nicht ganz bereit für das Gipfeltreffen.

FCA Unterbruck: Flügelzange und Innenverteidigung fällt aus - Muss Trainer Deutinger selbst ins Tor?

Die Tabellenführer aus Unterbruck haben an mehreren Positionen Probleme. Der FCA muss auf seine Flügelzange aus Linus und Matthis Hayer verzichten, auch die Innenverteidigung mit Leon Kern und Johannes Bürger fällt aus. „Ich werde erst kurz vor dem Spiel wissen, wie wir spielen werden“, sagt Coach Alfons Deutinger. Zu allem Überfluss fehlen dem FCA auch die beiden Keeper, sodass eventuell Deutinger selbst wieder zwischen die Pfosten muss. (Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

„Es wird schwierig, auch weil wir keine Routine haben“, betont Deutinger. Schließlich war sein Team an den vergangenen beiden Wochenenden nicht im Einsatz. „Was ich allerdings versprechen kann, ist, dass alle alles geben werden, um zumindest einen Zähler zu holen.“ Auch wenn er sich nicht in die Karten schauen lässt, ist davon auszugehen, dass der FCA versuchen wird, auf Konter zu lauern.

TSV Nandlstadt: Vier Stammspieler fehlen wegen Corona - Innenverteidiger Betz fällt aus

Vermutlich keine schlechte Strategie gegen den TSV, der sich zuletzt beim enttäuschenden 3:3 gegen Attaching II anfällig für schnelle Gegenstöße zeigte: „Wir gehen jedes Spiel so an, dass wir hoch pressen, und das birgt ein gewisses Risiko“, gibt Nandlstadts Coach Mario Tafelmaier zu. Hinzu kommt, dass der TSV immer noch von Corona gebeutelt ist und auf vier Stammkräfte verzichten muss. Mit Tobias Betz fällt eine wichtige Stütze in der Verteidigung verletzt aus. Tafelmaier betont: „Wenn du oben dabei sein willst, musst du das gewinnen. Wenn wir weniger verspielt sind und unsere Chancen machen, bin ich optimistisch.“ seb

