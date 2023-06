TSV Paunzhausen: Tor und Klassenerhalt – Sulzbergers Bilderbuch-Abschied – „Es ist so geil“

Von: Nico Bauer

Volles Haus: Paunzhausens Mersad Alic (l.) im Dribbling vor der Haupttribüne. Insgesamt sahen 800 Zuschauer das Entscheidungsspiel in Unterbruck. © Bauer

Spielertrainer Alexander Sulzberger darf sich über ein perfektes Karriereende freuen. 3:0-Sieg im Entscheidungsspiel, ein Tor und der Klassenerhalt.

Unterbruck – Am Ende war es nicht die epische Schlacht, sondern einfach nur ein schönes Erlebnis. Der TSV Paunzhausen war einfach zu gut, zu überlegen und zu konzentriert. Mit 3:0 (2:0) gewann der Kreisklassist vor 800 Zuschauern in Unterbruck gegen den SV Langenbach (wir berichteten).

Sulzberger: „Es war geil, aber es ist Wehmut dabei“

„Es ist so geil“, sagt Trainer Alexander Sulzberger, der diesen Tag nie vergessen wird. Nach einer ersten Bierdusche für den Klassenerhalt stand da nicht nur ein Trainer, der seine Aufgabe erfüllt und das gesteckte Saisonziel erreicht hat. Es war das letzte Spiel des Fußballers Alexander Sulzberger – auf der ganz großen Bühne und mit dem maximalen Erfolg. Und er machte ein Tor. Es war so schön, dass es fast schon kitschig war. „Wir wollten gut Fußball spielen und haben hinten gut gestanden“, so der Coach. Und das frühe Führungstor habe seiner Mannschaft auch in die Karten gespielt, „weil ab da Langenbach kommen musste“. Sulzberger ist zwar ein Raubein, aber auch ein fairer Sportsmann, und deshalb kommentierte er den Gegner nicht. Aber die Überraschung, dass es keine wirkliche Druckphase des Gegners gab, war ihm anzumerken. Sulzberger konnte sein letztes Match genießen („Es war geil, aber es ist Wehmut dabei.“) und er betont, dass die Kreisklasse für seinen Heimatort Paunzhausen eine große Nummer ist.

Auf der anderen Seite blieb festzuhalten, dass die junge SVL-Mannschaft mit der Kulisse nie wirklich zurechtkam. Der Langenbacher Anhang hatte aber Bezirksliga-Format. Auch bei 0:3 sang und hüpfte die Gegengerade mit den etwas zu frechen Fanshirts, wo B-Klasse und A-Klasse durchgestrichen waren. Vielleicht braucht man diese in einem Jahr wieder, weil dem Team die Zukunft gehört.

SVL-Coach Vanselow: „Der Gegner war sehr gut, und die klar besser Mannschaft hat gewonnen“

Für Trainer Frank Vanselow war der Support auch in den Schlussminuten der Ritterschlag für die Mannschaft: „Da ging es nicht mehr um dieses Relegationsspiel. Die Fans haben uns belohnt für die ganze Saison.“ Auch in der Stunde der schweren Niederlage wusste der SVL den Fast-Durchmarsch von der B-Klasse in die Kreisklasse einzuordnen. Dieses Duell war eine Chance, aber es hat nichts kaputt gemacht. Vanselow fiel das Fazit der 90 Minuten daher leicht: „Der Gegner war sehr gut, und die klar bessere Mannschaft hat gewonnen.“ Sein Team habe erst spät das offensive Potenzial angedeutet. Der Trainer schaute noch auf dem Rasen nach vorne: „Wenn diese Mannschaft so beisammen bleibt, dann haben wir immer Chancen auf die Kreisklasse.“ NICO BAUER

