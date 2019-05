TSV Eching

Der TSV Eching hätte am heutigen Samstag den TSV Rohrbach empfangen. Hätte. Denn dazu kommt es nicht. Am Freitag Nachmittag sagten die Gäste, dass sie nicht anreisen werden und eine Entscheidung über das Sportgericht anstreben.

Eching – Seit dem Hinrunden-Duell herrscht dicke Luft zwischen beiden Vereinen. Im Vorfeld des Rückspiels gab es weiteren Ärger. Der TSV Rohrbach bat die Echinger, das Rückspiel zu verlegen, da der Trainer der zweiten Mannschaft am Spieltag heiratet und die komplette Bezirksliga-Mannschaft auf der Gästeliste steht. Die Echinger lehnten nach Prüfung der möglichen Termine allerdings ab. „Sie sagen nun, dass wir ihnen zugesichert hätten, am morgigen Sonntag zu spielen. Das stimmt aber nicht. Wir haben noch nie am Sonntag gespielt“, sagt Lösch und bezog Stellung zu einem Artikel im Donaukurier, in dem die Rohrbacher dies behaupteten. „Und warum sollten wir ihnen nach dem, was im Hinspiel vorgefallen ist, entgegenkommen. Da geht es auch ums Prinzip“, sagt der TSV-Trainer.

Lösch erinnert an die Begegnung der Vorrunde im Oktober 2018, das die Zebras mit 4:2 in Rohrbach gewonnen hatten. „Es gab von Anfang an Stress. Wir wurden beleidigt, bis es eskaliert ist“, erzählt der TSV-Trainer. Phil Schuler sah kurz vor der Halbzeitpause beim Stand von 2:0 für Eching nach einer Notbremse die Rote Karte. „Er wurde beim Gang in die Kabine beleidigt, bis es geknallt hat. Er ist mit einem Zuschauer aneinandergeraten“, sagte Lösch. „Das darf ihm nicht passieren, für mich war es in dem Moment aber sogar verständlich“, so der TSV-Trainer. Und weiter: „Ich bin auch von Zuschauern, die hinter meiner Bank standen, beleidigt worden.“

Zum Rückspiel kommt es nun erst einmal nicht. Nachdem die Rohrbacher gestern den TSV per E-Mail benachrichtigten, dass sie am Samstag nicht anreisen und spielen werden, wird das Thema ein Fall für das Sportgericht des Bayerischen Fußball-Verbands. „In der kommenden Woche wird darüber verhandelt, wie es weitergeht“, sagt Lösch. Dann wird sich entscheiden, ob es zu einem Nachholspiel kommt oder die Echinger am Grünen Tisch drei Punkte erhalten werden.