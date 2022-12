„Das Turnier war völlig lieblos“: TSV Rohrbach kassiert Kritik für U11-Veranstaltung

Von: Nico Bauer

Verzweifeltes Anrennen: Der FC Moosburg (blau) musste gegen Dorfen hoch gewinnen, es wollte aber kein Tor gelingen. © Nico Bauer

Nach dem Halbfinale war die Hallenkreismeisterschaft Donau/Isar der U11-Junioren in Rohrbach für das Trio aus dem Landkreis Freising erledigt.

Freising – Nach einer souveränen Vorrunde verlor der TSV Eching sein Semifinale gegen den TSV Kösching knapp im Sechsmeterschießen. Für den FC Moosburg und den SVA Palzing war das Turnier bereits nach der Gruppenphase gelaufen.

Nachdem die Turnierleitung zur Überraschung aller die Partien der Vorschlussrunde getauscht hatte, gingen der TSV Eching und der TSV Kösching unvorbereitet auf das Parkett. Die Folge war ein torloser Kick, in dem keiner den ersten Fehler machen wollte. Somit ging es ins Sechsmeterschießen, das mit 3:2 an Kösching ging. Echings Torwart Erich Meyer war an allen drei Versuchen des Gegners mit den Fingern dran. Auf der anderen Seite hielt der Keeper des Kontrahenten den Ball von Carl Stolze – allerdings war unklar, ob der Ball noch auf der Linie oder schon dahinter war. Der Schiedsrichter entschied auf Zuruf von der Tribüne, dass es kein Tor war. Das passte in das Bild eines teilweise etwas unterkühlt wirkenden Turniers. Echings Trainer Christian Endlmaier gab sich dennoch als fairer Verlierer und schaute mehr auf sein Team: „Nach der Vorrunde dachten wir, das geht jetzt einfach so weiter. Aber im Halbfinale weht dann ein anderer Wind.“ Am Tag vor dem Turnier hätten bei den Echingern vier Spieler abgesagt, mit denen man deutlich stärker gewesen wäre.

Tor oder nicht? Beim Elfmeter von Echings Carl Stolze war unklar, ob der Ball die Linie komplett überquert hat. © Nico Bauer

In der Vorrunde waren die Zebras noch die dominierende Mannschaft und marschierten mit vier Siegen ins Halbfinale. Im letzten Gruppenspiel gegen den defensiv sehr stabilen SVA Palzing lag man lange 0:1 hinten und erzielte erst wenige Sekunden vor der Schlusssirene das 2:1-Siegtor. Allerdings hatte der TSV schon vor der Partie den Gruppensieg in der Tasche.

Hinter Eching lieferte sich der FC Moosburg ein Fernduell mit der BSG Taufkirchen. Beide trennten sich zum Turnierstart 1:1, verloren gegen Eching und siegten gegen die hinteren Teams. Im letzten Vorrundenspiel gegen Dorfen musste Moosburg mit vier Toren Unterschied gewinnen, um das Halbfinale zu erreichen. Ein enttäuschendes 0:0 bedeutete aber das frühe Aus. „Wir haben offensiv umgestellt, das hat nicht funktioniert“, sagte Trainer Robert Heilmaier. Ihn ärgerte das 1:1 im ersten Spiel gegen Taufkirchen mehr. „Wir waren da noch nicht im Turnier drin. Wenn das später gekommen wäre, hätten wir es wahrscheinlich gewonnen.“ Der Coach musste umdisponieren, weil ihm angesichts einer Krankheitswelle kurzfristig sechs eingeplante Kicker absagen mussten.

Der SVA Palzing trat bei dieser U11-Kreismeisterschaft mit der U 10 an. Mit dem 1:0 gegen Dorfen gab es einen Erfolg zum Auftakt. Dazu kamen jedoch drei knappe Niederlagen – das bedeute das Ausscheiden mit 3:6 Toren nach vier Spielen. „Sportlich war das absolut in Ordnung“, resümierte Trainer Gerhard Pillmayer, „aber leider war das Turnier völlig lieblos“.

Von den Vereinen wurden zunächst 35 Euro Antrittsgeld kassiert. Eine Begrüßung vor den Spielen, die einfach nur über die Bühne gebracht wurden, gab es nicht. Pillmayer war nicht der Einzige, der sich wehmütig zurückerinnerte an viele Kreismeisterschaften mit Emotionen und Eventcharakter.

Das Endspiel gewann der TSV Oberhaunstadt gegen den TSV Kösching. Nach der regulären Spielzeit hieß es 0:0, im Sechsmeterschießen setzte sich das erstgenannte Team mit 2:0 durch. (Nico Bauer)