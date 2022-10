TSV überrascht mit 2:1-Sieg gegen Kirchdorf – Au setzt Serie fort

Jeder hat seinen Mann: Vöttings Daniel Hesse (2.v.r.) versucht, den Zollinger Johannes Hübner zu bremsen. Foto: Michalek © Michalek

Der TSV Paunzhausen konnte gegen den SC Kirchdorf einen wichtigen Sieg einfahren. Gammelsdorf gewinnt Torspektakel gegen Vatanspor Freising.

Landkreis – Die Siegesserie des TSV Au geht auch gegen Eching II weiter. Paunzhausen sorgt mit dem Heimsieg gegen Kirchdorf für die Überraschung des Spieltages. Auch Gammelsdorf feiert einen extrem wichtigen Dreier im Abstiegskampf.

TSV Paunzhausen – SC Kirchdorf 2:1 (1:0). Die Gastgeber waren von Beginn an aggressiv im Zweikampf und fighteten um jeden Zentimeter. Das schmeckte Kirchdorf gar nicht. Die Gäste verfügten zwar über mehr Spielanteile, sie agierten aber im letzten Drittel zu ungenau. Die TSV-Führung erzielte Stefan Fuchs per direktem Freistoß mit freundlicher Unterstützung von SCK-Keeper Hans Maier (34.). In der zweiten Hälfte trafen die Gastgeber durch Krzysztof Blaschcyk gleich nach dem Anpfiff den Pfosten. In der Folge drückten die Gäste, ohne echte Torgefahr zu entwickeln. Dafür nutzte TSV-Kapitän Dominik Reitmeier eine Konterchance, umkurvte den Torwart und vollstreckte zum 2:0 (71.). Kirchdorf kam noch zum Anschlusstreffer durch Yusuf Tiryaki (82.), schaffte es aber ansonsten nicht mehr, das Paunzhauser Abwehrbollwerk in Gefahr zu bringen. „Ich bin heute sehr zufrieden. Wir haben endlich das gezeigt, was Paunzhausen ausmacht“, lobte TSV-Trainer Alex Sulzberger.

TSV Nandlstadt – FC Moosburg 0:2 (0:1). Bei schwierigen Platzverhältnissen kamen die Gäste aus Moosburg in einer von vielen Zweikämpfen geprägten Partie besser ins Spiel. Mihai Raducanu sorgte mit einem Weitschuss für die verdiente Führung (26.) der Blau-Schwarzen, die in der Folge ein-, zweimal aus guter Position an TSV-Torwart Lukas Schütt scheiterten. Johannes Gerlspeck vergab kurz vor der Pause die Nandlstädter Chance zum Ausgleich. In der zweiten Halbzeit wurde das Spiel fußballerisch nicht besser. Nandlstadt probierte es mit hohen Bällen, Topchancen blieben aber aus. Thomas Vogl drückte kurz vor dem Ende einen Angriff des FC Moosburg zum 0:2 über die Linie (87.) und sorgte so für die Entscheidung.



TSV Au – TSV Eching II 1:0 (0:0). Die Hallertauer hatten gegen den Tabellenvorletzten mehr Mühe als erwartet. In der ersten Hälfte verteidigte Eching konsequent und ließ wenig zu. Dazu erwischte Gästekeeper Colin Scheppel einen guten Tag und entschärfte die Schüsse von Alex Schwarz und Josip Andrik. Auch nach der Pause blieben die Gastgeber über Standards gefährlich und gingen durch Christoph Schromm, der einen Freistoß per Kopf einnickte, in Führung (59.). Eching trat offensiv nur zweimal in Erscheinung, war aber nicht wirklich gefährlich. Dafür hatten Alex Schwarz, Josip Andrik und Dominik Nocker noch gute Chancen für Au, scheiterten jedoch am Echinger Torwart.

SV Vötting – SpVgg Zolling 3:2 (1:2). Für den Tabellenführer aus Vötting begann alles nach Plan, und Conrad Czuprin erzielte mit einem kuriosen Heber die 1:0-Führung (15.). Danach verlor der SVV etwas die Spannung, und die Gäste nutzten das zu zwei Toren durch Johannes Hübner (37.) und Andreas Kreitmeier (45.) zur 2:1-Pausenführung. Nach dem Seitenwechsel waren die Gastgeber das aktivere Team, hatten nicht viele, aber die besseren Chancen. Michael Düber spielte seine Schnelligkeit aus und erzielte aus 15 Metern den sofortigen Ausgleich (48.). Nach zwei Abseitstoren des SVV schien alles auf ein Remis hinauszulaufen, als Zolling nach einer Ecke den Ball vertändelte und sich Vötting zum 3:2-Sieg durch Jonas Sittenauer konterte (90.). Auch Zolling hatte noch eine Chance, die Vöttings Keeper Fabio Ordnung entschärfte. „Wir haben heute zwar knapp, aber verdient gewonnen“, meinte SVV-Trainer Max Peschek.



FVgg Gammelsdorf – Vatanspor Freising 5:2 (2:1). Der erste Angriff der Gastgeber saß, als der Gästetorwart patzte und Niklas Hölzl die Vorlage von Marcel Beischl zur Führung verwertete (4.). Nach einem Traumpass von Spielertrainer Deniz Sari erzielte Leon Seibt den Ausgleich für Vatanspor (14.). Doch Niklas Hölzl stellte per Foulelfmeter den alten Abstand noch vor der Pause wieder her (37.). Danach hatten die Gastgeber erst mal Überzahl, als Bilal Khaliki eine Zehn-Minuten-Strafe kassierte, und kamen im Anschluss daran durch einen Konter von Marcel Beischl sogar zum 3:1 (59.). Doch gegessen war die Partie noch nicht, als Vatanspor erneut in Unterzahl den 2:3-Anschlusstreffer durch Maximilian Mergner erzielte (79.). Erst die taktische Umstellung im FVgg-Angriff brachte die Entscheidung: Erik Hölzl tankte sich in der Sturmmitte zweimal durch (85./88.) und besorgte den 5:2-Endstand für die Gastgeber. „Wir sind froh, dass wir heute die drei Punkte geholt haben“, freute sich FVgg-Trainer Tobias Weinzierl.

SV Marzling – SC Freising 3:2 (2:1). Im Duell zweier gleichstarker Teams war zunächst Abtasten angesagt. Mit leichten Vorteilen für Marzling, das durch einen verwandelten Foulelfmeter von Tobias Duffner in Führung ging (27.). Doch SCF-Torjäger Fatih Masat glich praktisch im Gegenzug mit der ersten Gästeaktion zum 1:1 aus (28.). Noch vor der Pause stellte Marzlings Thomas Mäuer nach Steilpass von Duffner den alten Abstand wieder her (46.). In der zweiten Hälfte wurde es hektisch, und Schiri Dominik Dersein verteilte insgesamt acht gelbe und zwei Gelb-Rote Karten. Der SCF kam nochmal zurück, als Masat einen Handelfmeter sicher zum 2:2 verwandelte (65.). Aber auch die Gastgeber bewiesen Comeback-Qualitäten: Thomas Mäuer umkurvte mehrere Verteidiger und schob den Ball ins lange Eck (74.) zum verdienten 3:2-Endstand.



SV Hörgertshausen – SpVgg Mauern 0:1 (0:1). Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase fiel die Entscheidung früh: Sascha Dörner schoss einen 22-Meter-Freistoß der Gäste in die Mauer, von dort wurde der Ball unhaltbar zum 0:1 (17.) abgefälscht. Die SpVgg erzielte vor der Pause noch ein Abseitstor (34.), ansonsten übernahm der SVH die Kontrolle. Bis auf ein Dribbling von Dörner (49.) spielten jetzt nur noch die Gastgeber. Doch Torjäger Kilian Oberprieler erwischte einen rabenschwarzen Tag, scheiterte entweder an Mauerns gutem Keeper Roland Ademi (54.), der Latte (57.) oder rutschte in der Nachspielzeit sieben Meter vor dem Kasten aus. Julian Radlmaier setzte noch einen Kopfball auf den Querbalken (74.). So siegte Mauern glücklich. (Josef Fuchs)