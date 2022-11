„Wichtig dabei war unser guter Teamgeist“: U17 des FC Neufahrn ist Herbstmeister

Können mit der ersten Saisonhälfte zufrieden sein: (hinten, v. l.) Stephan Brenninger, Romina la Blunda, Lucie Hoja, Hannah Wachtler, Marie Felsner, Sophie Kettner, Celina Rössler, Alessia Pacini und Alberto Escudero sowie (knieend v. l.) Malia Pankau, Elena Haczek, Jessica Kindler, Ines Escudero Sanz, Anja Brenninger und Johanna Dauw. Nicht auf dem Foto: Hanna Mansmann, Semina Theocharidou und Julia Keul. Foto: FC NEUFAHRN © FC NEUFAHRN

Die Mädels des FC Neufahrn haben sich verdient die Herbstmeisterschaft geholt. In der Münchner Gruppe der U17-Juniorinnen blieb das Team die gesamte Hinrunde über ungeschlagen.

Neufahrn – Nun hofft man auf eine ähnliche Erfolgsserie auch in der Rückrunde. Bereits seit sechs Jahren spielt der harte Kern der Mannschaft gemeinsam um Punkte. Und das zahlt sich aus. Durch den disziplinierten Spielstil und eine starke Defensive ließ man den meisten Gegnern bisher kaum eine Chance.

Im Norweger Modell, das Partien im Modus neun gegen neun zulässt, traten die Neufahrner Mädels gegen ihre Gegnerinnen an. Gleich sieben Siege am Stück fuhr das Team um die Trainer Stephan Brenninger und Alberto Escudero in der Hinrunde ein, ehe man nach dem 1:1 kurz vor der Winterpause gegen die MSV Bajuwaren den Herbstmeistertitel fix hatte.

Aber: Hauptkonkurrent Langengeisling lauert mit lediglich einem Zähler Rückstand auf Tabellenplatz zwei. Diesen konnte man in der Vorrunde mit 2:1 besiegen. Auch wenn die Statistik klar für die Neufahrner Mädels spricht, bekamen die Zuschauer auch einige knappe und spannende Partien zu sehen „Wichtig dabei war unser guter Teamgeist“, sagt Erfolgstrainer Stephan Brenninger, der sich außerdem über eine rege Trainingsbeteiligung freuen konnte.Nun hofft man, in der Rückrunde weiter die Führung verteidigen und die Meisterschaft in der Liga feiern zu können. „Wichtiger ist uns aber, dass die Mädels Spaß haben und als Team funktionieren“, betont der Coach. (fk)