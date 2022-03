Überall, und doch nirgends

Schöne Erinnerung: Dem SVA Palzing gelang im Hinspiel gegen Kammerberg (Fabian Radlmaier im Kopfballduell mit Thomas Nefzger und Jascha Beck) einer von bislang drei Saisonsiegen. © lehmann

Der SVA Palzing muss schnellstens seine Auswärtsschwäche in den Griff bekommen, sonst wird es ganz eng im Rennen um den Klassenerhalt.

Kammerberg – Die SpVgg Kammerberg kann am morgigen Sonntag (15 Uhr) gegen den SVA Palzing seine Serie nach der Winterpause auf drei Siege ausbauen, die Gäste aus dem Ampertal sollten auch punkten. Das Tabellenschlusslicht aus Palzing steckt in größerer Not bei aktuell vier Punkten Rückstand auf die Relegationsplätze, während die Stimmung in Kammerberg kaum besser sein könnte.

„Wir sind mit zwei Siegen gestartet, die Sonne scheint – es könnte aktuell kaum besser laufen“, sagt SpVgg-Trainer Matthias Koston. Seine Mannschaft ist zwar weiterhin in akuter Abstiegsgefahr, doch wenn die Kammerberger weiter punkten, wird sich dieses Thema demnächst erledigen. „Je mehr Punkte wir holen, desto mehr kommen uns die anderen Teams entgegen“, sagt Koston. So ist Pfaffenhofen bei nur zwei Punkten Vorsprung und einem mehr absolvierten Spiel noch lange nicht raus aus der Gefahrenzone. „Die Relegation ist für viele Teams realistisch. Für Pfaffenhofen, aber auch Palzing. Und leider auch für uns“, so der Trainer der Kammerberger weiter.

Die Spielvereinigung ist jedoch deutlich besser in Form als andere Teams aus der Tabellennachbarschaft. Ein Grund ist, dass weniger Spieler verletzt sind als in der Hinrunde. Ausfälle wie jene von Christoph Spielberger und Leander Lask können die Kammerberger kompensieren, da das Gerüst eingespielt ist. Benjamin Hofmann, Thomas Eichenseer und Maximilian Schaar haben ihren Anteil am Aufschwung. „Man merkt, dass sie jahrelang höherklassig gespielt haben. Sie geben uns Stabilität, kommunizieren und können führen“, sagt Koston. Das Resultat sind die Siege gegen Pfaffenhofen (2:0) und am vergangenen Wochenende bei Nord Lerchenau (5:1). Nun müssen die Kammerberger nur noch ihre Heimschwäche in den Griff bekommen. Das Pfaffenhofen-Spiel war der erste Schritt.

Offene Rechnung aus dem Vorspiel

Hinzu kommt die offene Rechnung mit den Palzingern. Im Hinspiel siegte der SVA mit 4:0. Es war einer von nur drei Saisonsiegen des Schlusslichts, das auswärts in dieser Spielzeit noch nicht gepunktet hat. Neun Spiele, neun Niederlagen – eine Bilanz des Grauens. Am vergangenen Spieltag kassierte der SVA eine 1:5-Klatsche beim FC Schwabing. Immerhin sah Trainer Sepp Summerer gute Ansätze: „Wir waren mutig und haben in Phasen gut gepresst.“ Allerdings wollte sein Team zu viel. „Die Mittelfeldzentrale wollte überall sein – und war dann nirgends“, so Summerer weiter. Der Gegner bestrafte dies eiskalt. In Kammerberg haben die Palzinger die nächste Möglichkeit auf Punkte. Noah Staudt, der Torschütze in Schwabing, könnte ein Faktor werden, falls die Palzinger kurz vor Schluss Chancen auf Punkte haben. „Noah ist noch nicht fit, für maximal eine Halbzeit reicht es aber. Er kann für Bewegung sorgen“, so Summerer vor dem Landkreisduell.