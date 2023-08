Nächster Sechserpack: Überflieger Hohlenburger nimmt Kurs auf 90 Saisontore

Von: Simon Jacob

Nicht zu stoppen: Andreas Hohlenburger feiert seinen Treffer zum zwischenzeitlichen 3:1 gegen den SV Vötting-Weihenstephan. © Andreas Kern

Andreas Hohlenburger wiederholt innerhalb von drei Wochen ein Kunststück, von dem er selbst dachte, dass es nur einmal im Leben gelinge.

Unterbruck – 6:2, 4:4 und 7:3: Wenn die Kreisliga-Fußballer des FC Ampertal Unterbruck diese Saison spielen, ist Spektakel vorprogrammiert. Und mitten drin schießt, köpft und fliegt Andreas Hohlenburger. In den ersten fünf Spielen trifft der Stürmer 16-mal. Am vergangenen Wochenende erzielt er beim SV Vötting-Weihenstephan (7:3) seinen zweiten (!) Sechserpack (!) der Saison. Im Anschluss bleibt er bescheiden und lobt die Mitspieler: „Das war offensiv allgemein eine sehr starke Leistung von uns. Ich habe die Dinger teilweise nur reinschieben müssen.“

Etwas größer ist der Beitrag des 32-Jährigen zum Teamerfolg dann doch. Neben seinen 16 Toren kommt er auf zwei Assists, die ihn an 18 der 19 Unterbrucker Treffer direkt beteiligen - was für eine Quote!

Nach zehn Jahren in Freising kehrt Hohlenburger als spielender Co-Trainer nach Unterbruck zurück

Andreas Hohlenburger spielt in der Jugend sowie in den ersten beiden Herrenjahren für den FC Unterbruck, bevor er zur Saison 2012/13 zum SC Eintracht Freising in die Landesliga wechselt.

Andreas Hohlenburger spielt von 2012 bis 2022 für den SC Eintracht Freising in der Landesliga Südost. © Sven Leifer/IMAGO

Zehn Jahre später zieht es ihn zurück ins Ampertal. Bei seinem Heimatverein wird er spielender Co-Trainer und auf Anhieb Torschützenkönig. 31 Treffer erzielt er in der abgelaufenen Spielzeit und bereitet in 24 Partien elf weitere vor. Am Ende reicht es für den FC zu Platz sieben im gesicherten Tabellenmittelfeld.

Dort finden sich die Unterbrucker auch nach fünf Spielen in der neuen Saison wieder. In der Offensive sind sie dank des fliegenden Hohlenburgers das Maß der Dinge. 19 Treffer toppt nur Tabellenführer Finsing (20 Tore in sechs Spielen). 14 Gegentore bedeuten dagegen den drittschlechtesten Defensivwert der Wert der Liga. „Wir kriegen schon noch deutlich zu viele Gegentreffer“, sagt Hohlenburger. Er sieht aber auch, dass es nach dem 1:1 gegen Altenerding und dem 7:3 gegen Vötting-Weihenstephan „langsam aufwärts geht“.

Klassenerhalt als „primäres“ Saisonziel

Bislang gewinnt der FC Unterbruck nur, wenn Hohlenburger sechsfach trifft. Mit acht Punkten ist die Mannschaft dennoch voll im Soll. „Wir haben uns über den Sommer nicht großartig verstärkt. Die Liga ist aber im Vergleich zum Vorjahr mit den Absteigern Finsing und Palzing vom Gefühl her besser geworden“, sagt Co-Trainer Hohlenburger, der den Klassenerhalt als „primäres Saisonziel“ ausgibt.

Als Spieler winkt ihm erneut die Auszeichnung zum Torschützenkönig. Aktuell liegt er elf Tore vor dem Zweitplatzierten und bei einem Schnitt von über drei Treffern pro Partie. Auf die Saison hochgerechnet ergäbe das sagenhafte 90 Tore. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich diesen Torschnitt über die gesamte Spielzeit halten kann“, sagt Hohlenburger lachend, „aber man weiß ja nie. Vor drei Wochen habe ich nach dem ersten Sechserpack noch gesagt, dass einem sowas nur einmal im Leben gelingt. Jetzt ist es tatsächlich zweimal passiert.“