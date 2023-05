Üsküplü in der Nachspielzeit! Istanbul Moosburg macht sein Meisterstück

Nach dem Abpfiff gab’s kein Halten mehr: Die SGT Istanbul Moosburg sicherte sich am drittletzten Spieltag den letzten noch fehlenden Punkt zur Meisterschaft und geht künftig in der Kreisklasse auf Torejagd.

Fußball A-Klasse 6

Mit einem irren 3:3 im Stadtderby gegen den TSV Moosburg hat die SGT Istanbul den Meistertitel dingfest gemacht. Langenbach rettete gerade noch ein Remis.

Landkreis – Großer Jubel bei der SGT Istanbul Moosburg: Durch ein 3:3-Unentschieden vor 350 Zuschauern im Stadtderby gegen den TSV fiel der Startschuss für die vorzeitige Meisterfete. Damit geht es für die Truppe rauf in die Kreisklasse. Richtig spannend wird es dagegen noch im Kampf um Platz zwei: Der SV Langenbach verpasste es durch ein Remis im Heimspiel, sich von den Kontrahenten SpVgg Attenkirchen und TSV Moosburg abzusetzen.

SGT Istanbul Moosburg – TSV Moosburg 3:3 (2:1). Es ist vollbracht: Vor 350 Zuschauern haben die Platzherren durch ein Tor in der Nachspielzeit vorzeitig die Meisterschaft und damit den ersehnten Aufstieg in die Kreisklasse festgezurrt. Entsprechend groß war der Jubel. SGT-Sportleiter Gökhan Doruk: „Nach dem 2:3 dachten wir schon, dass es vorbei ist. Als wir doch noch den Ausgleich geschafft haben, ging es natürlich ab.“ Er lobte die Gäste für ihre starke Vorstellung und sah eine insbesondere im kämpferischen Bereich hochklassige Partie: „Nach den ersten 15 Minuten hatte es den Anschein, dass wir locker gewinnen würden. Aber dann wurde der TSV Moosburg immer stärker“, sagte Gökhan.

TSV-Coach Hans Heim sprach hinterher von einem offenen Schlagabtausch, bei dem jedes Team nach dem 2:2 in Führung hätte gehen können: „Über die 90 Minuten gesehen, ist dieses Unentschieden gerecht. Der Gegentreffer ganz am Ende ist natürlich bitter.“

Nach dem Abpfiff startete dann die große Aufstiegsfete der SGT. „Das Derby-Ambiente mit der tollen Zuschauerkulisse hat perfekt für diese Entscheidung gepasst“, sagte Doruk. Dass mit Tobias Gessler ausgerechnet der Bruder von SGT-Co-Trainer Dominik Gessler drei Tore erzielt hatte, nahm man bei Istanbul letztlich mit Humor.

Tore: 1:0 Mahmut Yarac (9.), 1:1/2:2/2:3 Tobias Gessler (14./59./87.), 2:1 Nick Günaydin (30.), 3:3 Erkal Üsküplü (90.+2).

SV Langenbach – SV Geroldshausen 2:2 (1:0). Ein Sieg wäre für beide Seiten möglich gewesen, meinte Langenbachs Coach Frank Vanselow nach der Begegnung. In den ersten 15 Minuten hätten die Gäste bereits drei gute Chancen gehabt – nach der 1:0-Führung allerdings hätte seine Truppe noch vor der Pause erhöhen müssen. „In der zweiten Hälfte kassierten wir dann leider die Gegentore und hatten am Schluss das Dusel, dass der Hannes Kain noch einen Freistoß in den SVG-Kasten brachte.“ Mit dem Punkt kann Vanselow angesichts des Spielverlaufs und einer starken Leistung beider Mannschaften gut leben – und sieht sein Team gewappnet für den Kampf um die Vizemeisterschaft: „Noch sind wir Zweiter und wollen den Platz bis zum Ende verteidigen.“ Die Entscheidung darüber, ob seine Elf ins „Bonusspiel“, sprich in die Aufstiegsrelegation, komme, werde wohl erst am letzten Spieltag fallen.

Tore: 1:0 Max Zwinzscher (22.), 1:1 Maximilian Huber (57.), 1:2 Robert Haage (79.), 2:2 Hannes Kain (90.).

SV Oberhaindlfing – SVA Palzing II 3:1 (1:1). Das gesamte Spiel über habe man die Gäste im Griff gehabt, sagte SVO-Trainer Stephan Lechner nach der Partie: „Mit etwas mehr Konsequenz im zweiten Abschnitt hätten wir sogar noch höher gewinnen müssen.“ Insgesamt war Lechner mit der Leistung aber sehr zufrieden.

Tore: 0:1 Martin Redl (3.), 1:1 Matthias Kaindl (30.), 2:1 Markus Diemaier (60.), 3:1 Florian Reiter (89.).

SpVgg Attenkirchen – FC Wang 14:0 (3:0). Zum Trost schickten die Attenkirchener nach der Partie einen Kasten Bier in die Wanger Kabine. SpVgg-Abteilungsleiter Alexander Thalhammer zeigte trotz des hohen Siegs Respekt vor dem Gegner und sagte: „Bei uns ist heute alles gelaufen, bei den Wangern halt gar nichts.“

Tore: 1:0/8:0 Marcus Klaas (19./75.), 2:0/4:0/12:0/14:0 Robert Nieder (23./47./84./90.), 3:0 Sebastian Dobler (39./FE), 5:0 Fabian Dürr (49.), 6:0 Michael Linseisen (52.), 7:0/11:0/13:0 Jakob Linseisen (57./82./86.), 9:0 Andreas Prinz (77.), 10:0 Mathias Linseisen (81.).

TSV Au II – BC Attaching II 1:6 (0:2). Anfangs sei seine Truppe noch auf Gegenwehr gestoßen, berichtet BCA-Trainer Thomas Stampfl: „Nach unserem 1:0 haben die Auer dann allerdings ein bisschen aufgesteckt.“ Seine Männer zeigten sich effektiv vor dem gegnerischen Tor – und Stampfl sprach anschließend von einem verdienten Ergebnis nach einer recht unspektakulären Begegnung.

Tore: 0:1/1:6 Gulio Vicari (22./86.), 0:2/0:3 Pascal Paringer (28./47.), 1:3 Noah Ziegltrum (59.), 1:4 Nico Franke (72.), 1:5 Simon Emmersberger (83.).

VfR Haag – SC Oberhummel 1:3 (1:1). In einer schlechten Partie sei der 2:1-Führungstreffer sehr glücklich gefallen, meinte SCO-Coach Anton Hirschfeld. Der Schiedsrichter gab zunächst Freistoß für Haag, entschied sich aber plötzlich um. Während sich der VfR schon nach vorne orientiert hatte, nutzten die Hummler den Angriff zum 2:1. Hirschfeld: „Ich hatte das gar nicht so überrissen. Letztlich war es ein sehr ärgerliches Gegentor für Haag.“

Tore: 1:0 Sebastian Maier (5.), 1:1 Vitus Paulus (38.), 1:2 Tobias Maier (55.), 1:3 Thomas Geltinger (90.).

Bernd Heinzinger