Erneut Umbau in der Offensive

Bayernliga: Werner fehlt dem VfB sicher, vielleicht auch Diranko

Hallbergmoos – Die Leistungen des VfB Hallbergmoos in den vergangenen Wochen waren ansprechend, aber die Ergebnisse nicht ausreichend. Bei nur noch sechs Saisonspielen in der Bayernliga und einem Sieg Rückstand auf die Abstiegsrelegation drängt nun die Zeit. Deshalb gibt es auch kein Taktieren im Spiel bei der Wundertüte Schwaben Augsburg (Samstag, 15 Uhr).

„Die Augsburger sind ein großes Vorbild für uns“, sagt VfB-Trainer Matthias Strohmaier. In der vergangenen und in dieser Saison stand der Traditionsverein jeweils ganz hinten in der Tabelle, um sich dann binnen weniger Wochen mit guten Ergebnisse raus zu kämpfen. Aktuell auf dem siebten Tabellenplatz, gehören die Augsburger zu den Teams, die ihre Saison entspannt zu Ende spielen können. Allerdings ist kein Larifari-Fußball zu erwarten von den Schwaben, die mit sieben Punkten aus den letzten drei Spielen gegen Mannschaften aus dem unteren Tabellendrittel erfolgreich waren. Unter anderem gewann man 1:0 beim TSV Wasserburg, jenen Kontrahenten, den die Hallberger im Visier haben. Wasserburg (zwei Punkte Abstand) und Dachau (drei) sind die beiden Teams, die in Reichweite liegen.

Strohmaier sieht die Kontrahenten in einer wesentlich schwierigeren Lage, denn der Formcheck sagt ihm, dass seine Elf derzeit besser spielt. Problem könnte aber das Restprogramm sein. Außer Schlusslicht TSV Schwabmünchen hat der VfB nur noch schwere Gegner vor der Brust. Deshalb sieht Strohmaier im 0:0 von Kirchanschöring eher zwei verlorene Punkte, auch weil man dort die besseren Chancen hatte.

Ausgerechnet hinter Fabian Diranko, der ein starkes Spiel hinlegte, steht nun ein dickes Fragezeichen. Erst fiel er monatelang wegen einer Schambeinentzündung aus, jetzt meldet sich die körperliche Schwachstelle erneut. Trainer Strohmaier würde den Instinktstürmer liebend gerne einsetzten. „Etwas Resthoffnung habe ich noch, dass es nur eine körperliche Reaktion direkt nach dem Spiel war“.

Sicher fehlen wird diesmal Simon Werner, sein lädierter Oberschenkel lässt derzeit nichts zu. Damit ist ein Umbau der Offensive erneut notwendig. Tobias Krause und Sandro Cazorla stehen bereit. Normalerweise wäre das jetzt eine neue Chance für Andre Gasteiger, um den es erschreckend ruhig geworden ist. Der Zugang vom letzten Sommer lebt mittlerweile in Hallbergmoos, kann zu Fuß zum Training gehen, ist aber sportlich noch nicht angekommen. Es reichte zuletzt nur für Kurzeinsätze, in denen er sich nicht wirklich aufdrängen und empfehlen konnte. Der Offensivkicker mit dem großen Potenzial bleibt ein Rätsel, aber auch er könnte in der Endphase der Saison mit einer einzigen guten Aktion noch helfen.

Aufstellung

Dinkel – Petschner, Mömkes, Giglberger, Mühlrath (Schmit) – Kostorz, Beetz (Küttner), Sahin Aygün, Krause – Cazorla (Diranko).