Nach Unentschieden im Spitzenspiel: BCA Attaching macht die Aufstiegsrelegation klar

Teilen

Pech im Abschluss: Der Schuss von Eittings Felix Zehetmaier landet am Innenpfosten. Attachings Torwart Hans Gamperl wäre geschlagen gewesen. © Eicke Lenz

Der BCA Attaching errang im Spitzenspiel gegen Eitting ein torloses Unentschieden. Damit ist dem BCA die Aufstiegsrelegation nicht mehr zu nehmen.

Eittng – Das Spitzenspiel der Kreisliga zwischen dem Tabellendritten FC Eitting und dem Zweiten BC Attaching endete zwar torlos, doch die Attachinger konnten sich als Sieger fühlen, denn mit dem Punktgewinn hielten sie den Verfolger FC Eitting auf Abstand und brachten die Vizemeisterschaft unter Dach und Fach.

Beide Mannschaften waren schnell auf Betriebstemperatur, und es gab viele Zweikämpfe. Die Abwehrreihen aber waren stark und profitierten von der Nachlässigkeiten der Stürmer bei den sich bietenden Tormöglichkeiten. Die Gäste kamen durchaus zu Abschlüssen nach abgewehrten Ecken und Flanken, aber Attachings Angreifer schossen meist überhastet und mit wenig Zielgenauigkeit. Auch BCA-Torjäger Didier Nguelefack ließ nur hin und wieder sein Können aufblitzen. Lukas Petermeier spielte einsatzstark und war kein angenehmer Gegenspieler.

Auf Eittinger Seite kam Tobias Herrmann frei zum Schuss, wurde aber abgeblockt. Die beste Möglichkeit hatte dann der vorgepreschte Michael Pech, der allein vor Attachings Torwart Hans Gamperl auftauchte, die Flanke aber knapp verpasste. Die Gäste kamen in der Folge zu einer Reihe von Eckbällen, die aber wirkungslos verpufften. Kurz vor der Pause spielten die Attachinger bei einem schnellen Konter mit drei Pässen Eittings Abwehr aus, doch ein freistehende Stürmer verfehlte das Eittinger Tor knapp. Torlos ging es in die Pause, was den Gästen durchaus ins Konzept passte, denn so blieb der Vorsprung von fünf Punkten auf Eitting unangetastet, und sie mussten auch nichts riskieren.

Bei einem Spurt in den Eittinger Strafraum kurz nach Wiederanpfiff stolperte Nguelefack und reklamierte einen Strafstoß, den er aber nicht bekam. Eitting wurde wieder aktiver, und ein Warnschuss von Johannes Lenz verfehlte das Attachinger Tor nur knapp. Dann setzte sich Eittings Spielertrainer Markus Weber durch und legte für Felix Zehetmaier auf, der aus kurzer Distanz den linken Innenpfosten traf. Das Eittinger Strohfeuer erlosch aber bald wieder.

Attachings eingewechselter Florian Neumaier kam nach einer abgewehrten Ecke zentral vor dem Eittinger Tor frei zum Schuss, der aber hoch übers Tor flog. So blieb es beim gerechten Remis, das beide Trainer als Erfolg verbuchten. (Eicke Lenz)

Stimmen zum Spiel

Enes Mehmedovic, Trainer des BC Attaching: „Das Ergebnis geht in Ordnung. Es war wie erwartet ein harter Kampf und ein körperbetontes Spiel, bei dem die Stürmer nur zu wenig Torchancen kamen. Hüben wie drüben gab es zwar einige Möglichkeiten, aber im Grunde genommen beherrschten die starken Abwehrreihen das Spielgeschehen und ließen nur wenig zu. Mit dem Unentschieden sind wir natürlich zufrieden, denn nun haben wir den zweiten Platz sicher und können uns auf die Aufstiegsspiele konzentrieren. Wir werden die Zeit nützen und wissen, dass diese Spiele nochmals eine Herausforderung sein werden.“

Markus Weber, Spielertrainer des FC Eitting: „Das Ergebnis geht in Ordnung. Wir hatten durch Pech und Zehetmaier zwei gute Möglichkeiten, die wir leider nicht nutzten. Beide Mannschaften standen defensiv sehr gut. Wir gratulieren dem BC Attaching zur Vizemeisterschaft und wünschen der Mannschaft viel Glück bei den Aufstiegsspielen. Wir haben heute alles gegeben, und deshalb bin ich auch mit dem Spiel meiner Mannschaft zufrieden.“

Robert Neumaier, Fußball-Abteilungsleiter des BC Attaching und ehemaliger Eittinger Spieler: „Wir wussten, dass es ein schwieriges Spiel wird, denn in Eitting gibt es keine Geschenke. Es war ein kämpferisch starkes Spiel mit einem gerechten Ausgang. Auch zeigt die Tabelle mit dem Tabellenersten FC Finsing, uns als Tabellenzweitem und dem FC Eitting als Drittem die richtigen Kräfteverhältnisse in der Kreisliga. Wir freuen uns jetzt auf die Aufstiegsspiele.“