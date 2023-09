Unspektakulär, aber erfolgreich: Hallbergmoos schlägt Holzkirchen

Von: Nico Bauer

Teilen

Stabile Defensive, kontrollierte Offensive: Die Fußballer des VfB Hallbergmoos – hier Jonas Mayr (l.) in Aktion – ließen gegen Holzkirchen wenig zu und entschieden das Spiel in der zweiten Halbzeit mit einem Doppelschlag. © Lehmann

Die Landesliga-Fußballer des VfB Hallbergmoos haben gegen Holzkirchen einen 2:0-Arbeitssieg gefeiert – und sind nun seit 326 Minuten ohne Gegentor.

Hallbergmoos – Die Fußballer des VfB Hallbergmoos haben zurück in die Spur gefunden und können zudem mit einem beachtlichen Spitzenwert aufwarten: Der Bayernliga-Absteiger ist nach dem 2:0 (0:0)-Arbeitssieg gegen den TuS Holzkirchen mit nur acht kassierten Treffern in neun Partien die in Sachen Defensive beste Mannschaft in der Landesliga Südost und nun schon seit 326 Minuten ohne Gegentor.

Der Heimdreier am Freitagabend war – wie bereits in der Vorwoche gegen Pullach (1:0) – ein hartes Stück Arbeit und alles andere als ein fußballerischer Leckerbissen. Diesmal kam der Sieg jedoch deutlich souveräner zustande, weil der Gegner aus Holzkirchen bei Weitem nicht das Offensivpotenzial des SV Pullach an den Tag legte. Nach dem Schlusspfiff gingen die Fans mit dem Gefühl nach Hause, dass die Gäste noch drei Stunden hätten weiterspielen können, ohne ein Tor zu erzielen. Kurz nach der Pause hatte der TuS eineinhalb Chancen, aber das war es dann auch schon. Insgesamt agierte Holzkirchen erschreckend harmlos.

Andererseits war die erste Halbzeit des VfB alles andere als prickelnd. Die Hausherren hatten oft den Ball, wirkten aber ideenlos und zelebrierten die einst von Trainer Otto Rehhagel praktizierte kontrollierte Offensive. Das Team hatte seine Lehren aus dem 2:3 gegen Ampfing gezogen und war bei Kontern hellwach. Die ersten beiden Torschüsse hatten die Hallbergmooser Fußballer durch Moritz Sassmann in den Minuten 41 und 43. Der eine Ball ging links vorbei, der andere rechts.

Sassmanns Tor war der Dosenöffner

Und doch ist Sassmann der Unterschiedsspieler, der wie aus dem Nichts treffen kann. So geschehen in der 61. Minute, als er nach einer schönen Einzelleistung und mit einem tückischen Schuss das 1:0 erzielte. Sein fünfter Saisontreffer war der Dosenöffner, denn nur vier Minuten später war die Partie vorzeitig entschieden: Bei der Flanke von Christoph Mömkes ging die Abseitsfalle der Gäste in die Hose, und Tobias Krause köpfte die Kugel ganz entspannt über den herausstürzenden Torhüter ins Netz (65.).

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

In der Schlussphase hätte für Hallbergmoos noch der eine oder andere Treffer mehr fallen können, was den lange Zeit zähen Kick aber etwas zu sehr aufgehübscht hätte. Der eingewechselte Mateus Hones machte mit zwei richtig guten Chancen auf sich aufmerksam und sorgte in der Offensive für eine Menge Wirbel.

Coach Brachtel: „Erst dann kommt das Spektakel.“

Das ein bisschen entschuldigend wirkende Fazit von VfB-Trainer Florian Brachtel spiegelte zugleich die Fortschritte wider, die seine Mannschaft macht: „Natürlich wollen wir alle geilen Offensivfußball spielen, aber wir brauchen erst defensive Stabilität und Ergebnisse. Erst dann kommt das Spektakel.“ Seine Truppe habe die Holzkirchener Offensivversuche im Keim erstickt und damit wie in Eggenfelden (0:0) und gegen Pullach (1:0) zu Null gespielt. Mit acht Gegentoren in neun Spielen ist der VfB in puncto Defensive nun die klare Nummer eins vor dem TSV Wasserburg und dem SV Pullach (beide zehn Gegentore). Der Trend ist auf alle Fälle verheißungsvoll. Denn wie heißt es doch so schön: Die Offensive gewinnt Spiele, die Defensive Meisterschaften.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.