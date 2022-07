Vatanspor Freising und das neue Wir-Gefühl

Spielertrainer Deniz Sari (36) soll eine schlagkräftige Mannschaft formen. Foto: Fupa © FuPa

Viel Bewegung gab es im Kader von Vatanspor Freising. Neu-Trainer Sari soll unter anderem Erste und Zweite Mannschaft näher zusammenführen.

Freising – Ein gewaltiger Umbruch steht beim Kreisklassisten Vatanspor Freising an. Tamer Bulkurcu, der omnipräsente Teammanager, hatte am Saisonende das Handtuch geworfen und war zum BC Attaching gewechselt. Mit ihm hat auch ein beträchtlicher Teil der Mannschaft den Club verlassen. Nun will der neue Abteilungsleiter Muhammet Esen zusammen mit seinem Team und Trainer Deniz Sari ein neues Wir-Gefühl bei Vatanspor erzeugen – und so eine tragfähige Struktur für die Zukunft schaffen.

Als Neuzugänge konnten bislang Alen Kovacevic vom FC Mintraching sowie Cihat Karaüzüm vom SV Essenbach verpflichtet werden. Esen betont aber, er sei noch an zwei, drei Spielern dran, die in den nächsten Wochen dazukommen und dafür sorgen sollen, dass das Niveau des Teams an das der Vorsaison (Tabellenplatz drei) herankommt.

Klar ist aber, dass es einen verjüngten Kader geben wird. Denn die meisten der abgewanderten Akteure waren um die 30 Jahre alt. So wechselten mit Haydar Kaya, Ahmet Kuyumcu, Nick Günaydin und Recep Akpinar gleich vier Akteure zur SGT Istanbul Moosburg. Cenk Toprak und Camillo von Rombs folgten Teammanager Bulkurcu zum BC Attaching – und Toptorjäger Fatih Masat schloss sich dem SC Freising an, wohin es wohl auch Mert Gündüzalp zieht. Ismail Hazar kehrte nach einem kurzen Gastspiel zum DJK-SV Altdorf zurück.

Vatanspor Freising: Deniz Sari soll seine höherklassige Erfahrung an die jungen Spieler weitergeben

Summa summarum ist das ein gewaltiger Aderlass, den Vatanspor in der kommenden Spielzeit verkraften muss. Da ist vor allem der neue Trainer Deniz Sari gefragt, der Erhan Masat ablöst und von der Abteilungsleitung die Chance bekommt, als Spielertrainer seine Philosophie und sein Können an die jungen Spieler weiterzugeben. Der 36-Jährige ist ein sehr erfahrener Fußballer, der viele Jahre höherklassig gespielt hat und von der Bezirksliga bis hinauf zur Regionalliga seine Tore unter anderem für Türkgücü-Ataspor München, den TSV 1860 Rosenheim, den VfB Hallbergmoos und den TuS Holzkirchen geschossen hat.

Vatanspor-Fußballchef Muhammet Esen glaubt, dass Sari genau der richtige Mann ist, um die Kluft zwischen Erster und Zweiter Mannschaft zu schließen. Deshalb wolle man in der ersten Phase der Vorbereitung die beiden Teams gemeinsam auf den Trainingsplatz schicken. So erhielte jeder die Chance, sich anzubieten. „Generell soll der Zusammenhalt zwischen den beiden Mannschaften gestärkt werden, das gesamte System soll durchlässiger werden“, erläutert der neue Abteilungsleiter. Zudem stand ein Grillfest mit allen Spielern und deren Familien auf dem Programm – und das aus einem einfachen Grund: „Es ist mir wichtig, dass die Spieler auch außerhalb des Platzes gut miteinander auskommen.“ JOSEF FUCHS