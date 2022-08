Vatanspor Freising und der SV Marzling wollen Auftaktklatschen korrigieren

Eine Reaktion will Marzlings Coach Christian Grüll gegen Vatanspor sehen. © SVM

Am Donnerstagabend eröffnen Vatanspor Freising und der SV Marzling den zweiten Kreisklassen-Spieltag. Beide Teams sind nach Auftaktpleiten gefordert.

Freising/Marzling - Der zweite Spieltag in der Kreisklasse 3 startet bereits am heutigen Donnerstag um 20 Uhr mit der Partie Vatanspor Freising gegen den SV Marzling. Beide Teams wollen nach ihren deutlichen Auftaktniederlagen gegen Kirchdorf und Au in dieser Woche die ersten Punkte einfahren.

Vatanspor Freising: Offensivabteilung soll wieder auf Hochtouren laufen

Vor allem die Gastgeber stehen schon etwas unter Druck, da wegen der beginnenden Urlaubsphase in den nächsten Wochen noch weniger Spieler zur Verfügung stehen werden als in den ersten beiden Runden. Co-Trainer Gökhan Cavus hofft, dass das Team vor heimischer Kulisse sein Potenzial besser ausschöpfen kann als bei der 0:4-Pleite in Kirchdorf zum Saisonstart. Dort hätte die Niederlage noch höher ausfallen können, wenn nicht Torwart Patric Barba oder der Pfosten im Weg gestanden hätten. Für das Spiel heute Abend soll – anders als in Kirchdorf – die Offensivabteilung wieder auf Hochtouren laufen. Xhino Myrteza sollte im Sturm dabei sein, bei Opeyemi Babalola wird sich ein Einsatz kurzfristig entscheiden.

SV Marzling: „Indiskutable Leistung“ gegen Au ist abgehakt

Egal, welches Personal bei Vatanspor auf dem Platz steht, Marzlings Trainer Christian Grüll strahlt Zuversicht aus. Er hatte dem Wunsch des Gegners, die Partie auf Donnerstag vorzuverlegen, sofort zugestimmt und freut sich, dass seine Mannschaft die herbe 1:4-Schlappe gegen Au nun schnell wiedergutmachen kann. „Wir haben das erste Spiel gegen Au verloren und dabei durch die Bank eine indiskutable Leistung gebracht“, sagt Grüll. „Wir haben im Anschluss darüber geredet, unsere Lehren daraus gezogen und jetzt ist alles gut. Das Spiel gegen Au ist abgehakt und wir werden deshalb nicht unsere Art, Fußball zu spielen, ändern. Meine Mannschaft und ich wollen jedes Spiel gewinnen.“ VON JOSEF FUCHS