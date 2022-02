Vereint trotz Quarantäne: Sensationssieg des VfB Hallbergmoos unter besonderen Bedingungen

Von: Nico Bauer

Synchron-Coaching: Matthias Strohmaier (l.) und Florian Brachtel hielt in den letzten Minuten nichts mehr auf ihren Sitzen. Der VfB siegte dank eines Kostorz-Freistoßtores in der Nachspielzeit mi 1:0 gegen Hankofen-Hailing. © Bauer

Zwei coachten am Spielfeldrand, einer fieberte zu Hause mit: Für die drei neuen Hallbergmooser Trainer war es ein in vielerlei Hinsicht besonderer Spieltag.

Hallbergmoos – Es kam alles etwas anders als geplant. Aber in den Momenten des großen Glücks waren die drei Coaches des VfB Hallbergmoos wieder vereint. Alban Zinsou, der das Spiel aus der Quarantäne im Internet mitverfolgte, wurde von seinen Trainerkollegen Matthias Strohmaier und Florian Brachtel nach dem sensationellen 1:0-Sieg über den Tabellenführer SpVgg Hankofen-Hailing per Videotelefonie dem Kabinenjubel zugeschaltet. Es war ein unvergesslicher erster Bayernliga-Spieltag für die drei VfB-Neulinge.

Strohmaier: „Wir hatten elf Mann auf dem Platz, die sich zerreißen.“

„Natürlich können wir noch viel verbessern“, sagte Cheftrainer Matthias Strohmaier nach der Partie. „Aber wir hatten elf Mann auf dem Platz, die sich zerreißen.“ Die Belohnung für dieses Engagement war der kaum für möglich gehaltene Sieg. Strohmaier war nach seiner nervenaufreibenden Punktspielpremiere beim VfB ziemlich heiser, weshalb sich die Frage nahezu erübrigte, wie er das Spiel erlebt hat. Ihm war angesichts der nicht einfachen Platzverhältnisse klar, „dass wahrscheinlich der gewinnt, der das erste Tor macht“.

Co-Trainer Alban Zinsou fieberte in der Quarantäne mit seinem Team mit. © VfB

Strohmaier war in seiner Coachingzone ständig unterwegs, durchgehend am Kommunizieren. Und immer wieder drehte er sich zu seinem auf der Bank sitzenden Co-Trainer Florian Brachtel um. Dabei wurden unter anderem Auswechslungen besprochen, man tauschte sich aus, welche Kicker müde wirken. „Ich habe auch Kleinigkeiten genannt, die wir im Training ansprechen sollten – Florian hat alles gleich aufgeschrieben“, skizziert Strohmaier die Zusammenarbeit. Brachtel selbst stellte nach dem Spiel fest, dass man sich in sehr vielen Punkten einig gewesen sei. Er nahm für sich mit nach Hause, dass er in der Videovorbereitung auf den Gegner genau richtig lag: „Sie haben so gespielt, wie wir es erwartet haben.“ Allerdings sei gerade bei Hankofen die Analyse auch sehr eindeutig gewesen.

Nur ein bisschen wie Steffen Baumgart

Der Dritte im Bunde saß zu Hause, nachdem das Corona-Freitesten nicht gelungen war und daher die Quarantäne erst am Montag endete. Nach dem aufsehenerregenden und im Internet kursierenden Video, das den Kölner Trainer Steffen Baumgart eskalierend beim Quarantäne-Fußballschauen zeigt, stellte sich natürlich die Frage, ob sich auch Alban Zinsou aus Versehen auf einen Hund setzte und dabei gefilmt wurde. „Ich habe gar keinen Hund und weiß genau, wo zu Hause die Kameras stehen“, witzelte der dauergutgelaunte Co-Trainer. „Und überhaupt bin ich eher ruhig beim Fußballschauen.“

Durchgekämpft: Kaan Aygün (2. v. l.) und die Hallbergmooser Fußballer belohnten sich gegen den Bayernliga-Primus für ihr unbändiges Engagement. © Lehmann

Zinsou gab aber zu, „dass ich in den letzten fünf Minuten auch zu Hause ziemlich herumgeschrien habe“. Und beim Siegtor erinnerte er sich an ein Quarantäne-Gespräch. „Ich habe ihm gesagt: Kosti, am Samstag machst du einen rein.“ Andreas Kostorz machte ihn rein, versenkte den Freistoß aus gut 20 Metern zum 1:0. Für diese perfekte Prognose gab’s sofort die Live-Schalte ins Stadion: Direkt nach dem Abpfiff rief ihn Florian Brachtel an, dann ging es in die Kabine, damit auch Zinsou mit den Spielern jubeln konnte. Der war sehr stolz über den Anruf in den Minuten der großen Emotionen. Ein Zeichen, dass die drei Trainer der Mannschaft Teamwork vorleben.

Zinsou: „Die Quarantäne fühlt sich schon ein bisschen wie Gefängnis an.“

Am Montag endete die Quarantäne für den Co-Trainer. „Meine ganze Familie war in den letzten Tagen schon negativ getestet“, sagt Zinsou. „Nur ich eben nicht. Die Quarantäne fühlt sich schon ein bisschen wie Gefängnis an.“ Diese Woche darf er wieder mittrainieren. Und bei der Heimpartie am kommenden Samstag gegen Gundelfingen sind alle drei Trainer im Stadion. Wenn nichts mehr dazwischenkommt. (Nico Bauer)