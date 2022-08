Verlieren verboten

Nandlstadts Trainer Mario Tafelmaier bekam schon früh die Bedeutung des Derbys gegen den TSV Au eingeimpft.

Kreisklasse: Auer und Nandlstädter fiebern dem ewigen Holledau-Derby entgegen.

Nandlstadt – Ein Derby in der Kreisklasse ist eigentlich nichts Besonderes, die Teams aus dem Landkreis sind unter sich, aber einige Partien sind eben brisanter als andere. So das Duell zwischen dem TSV Nandlstadt und dem TSV Au (Sonntag, 15 Uhr). Dann könnte die Wortwahl bei Spielern und Fans martialisch und der Umgang auf dem Platz ruppig werden. Vor allem für die älteren Semester ist das Hallertauer Derby so etwas wie die Mutter aller Schlachten. Diese Rivalität gab es schon immer, erinnert sich der Auer Abteilungsleiter Stefan Schaipp. „Als ich noch selber gespielt habe, war das noch viel eklatanter, da hat man sich auch außerhalb des Fußballplatzes nicht angeschaut. Mittlerweile hat sich das alles beruhigt, aber eine gesunde Rivalität ist auf alle Fälle da.“

Auch Nandlstadts Trainer Mario Tafelmaier weiß um die Besonderheit des Nachbarschaftsderbys. „Die Brisanz wird dir schon im Kindesalter von Eltern und Betreuern eingeimpft. In Au heißt es in der Jugend, man kann alles verlieren, aber keinesfalls gegen Nandlstadt. Und bei uns in Nandlstadt ist es nicht viel anders.“ Mittlerweile werde diese Rivalität zwischen den beiden Klubs aber vor allem auf den Herrenbereich fokussiert, so Tafelmaier. Im Nachwuchsbereich gibt es in der A- und B-Jugend sogar eine Spielgemeinschaft.

Für die Akteure, die am Wochenende auf dem Platz stehen werden und schon lange im Klub sind, bedeutet die Partie trotzdem etwas Besonderes. „Das ist schon immer eine ernste Sache, ich weiß es, seit ich als kleiner Bub beim Zuschauen dabei war. Da ging es immer hoch her, egal wie die aktuelle Tabellenkonstellation war“, erinnert sich Alex Schwarz vom TSV Au. „Du fieberst als Spieler besonders darauf hin und möchtest auf alle Fälle gewinnen. Mittlerweile geht es aber nicht mehr so ernst zur Sache wie vor 15 oder 20 Jahren. Das heißt, in der Umkleidekabine oder außerhalb des Platzes kennt und grüßt man sich, der Umgangston ist ganz normal. Aber auf dem Spielfeld wird das für 90 Minuten ausgeblendet.“

Für den Auer Trainer ein Spiel wie jedes andere

Trainer Sepp Summerer findet es natürlich gut, wenn seine Spieler zu 120 Prozent motiviert sind, kann als Neuling aber mit der Hallertauer Rivalität nicht so viel anfangen: „Ich merke schon, dass das für die Spieler, die aus Au kommen, ganz was Besonderes ist. Einige behaupten, es sei das wichtigste Spiel des Jahres. Mich berührt es nicht ganz so, es sind aber trotzdem drei wichtige Punkte.“

Umso mehr, als der TSV Au am vergangenen Spieltag zu Hause die erste Pleite kassierte. Der SV Vötting entführte beim 3:1-Sieg die Punkte aus der Hallertau und sorgte dafür, dass die Grün-Weißen auf Platz sechs der Tabelle abrutschten. Sowohl gegen Vötting, als auch unter der Woche bei der 5:6-Totopokal-Niederlage gegen Vatanspor Freising, blieben die Kicker aus Au unter ihren Möglichkeiten. Der TSV Nandlstadt hat dagegen bislang eine weiße Weste. Zweimal 3:0 gewonnen, da gibt es für Trainer Tafelmaier keinen Grund zu meckern. „Wir haben in der Vorbereitung wirklich hart trainiert, das macht sich jetzt bezahlt, weil wir immer eine Schippe drauflegen können, wenn es notwendig ist. Das müssen wir auch gegen Au auf den Platz bringen. Die haben eine gute Mannschaft, aber insgesamt sehe ich uns als Mannschaft derzeit besser. Sicher werden wir irgendwann ein Spiel verlieren, aber nicht Sonntag gegen den TSV Au.