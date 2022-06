Verlierer in der Verlierer-Runde

Von: Bernd Heinzinger

Die Enttäuschung ist groß: BCA-Kapitän Pascal Paringer bedankt sich beim Unparteiischen. © Riedel

Relegation zur Kreisklasse: Der BC Attaching II steigt nach einem deutlichen 2:5 gegen St. Wolfgang in die A-Klasse ab.

Freising – Riesenenttäuschung herrschte bei den Fußballern des BCA Attaching II nach dem letzten Relegationsduell gestern gegen den TSV St. Wolfgang. Nach der 2:5 (1:3)-Niederlage marschierten Spieler und Trainer geknickt über das Feld, der Abstieg war besiegelt.

Die Attachinger mussten kurzfristig auf Stephen Fürst verzichten, damit fehlte schon einmal ein wichtiger Offensivspieler. Die erste gefährliche Situation hatte dennoch der BCA. Nach einer Doppelecke durch Nico Franke konnte die Wolfganger Abwehr jeweils nur knapp übers eigene Tor retten. Der erste richtige Angriff des TSV saß dann aber gleich. Manuel Daumoser setzte sich nach neun Minuten prima durch und traf mit einem satten Schuss zum 1:0 für seine Truppe. Die Attachinger zeigten sich nicht geschockt. Nur zwei Minuten später dribbelte Pascal Paringer über links in den Strafraum, passte den Ball zu Nemanja Bamburac. Der nahm sich ein Herz und sorgte für den Ausgleich.

Der nächste Schock folgte aber schnell. Eigentlich schien der Angriff durch Lukas Loidl (15.) bereits entschärft, doch der Stürmer versuchte es einfach von der Grundlinie. Seine Bogenlampe passte zentimetergenau zur erneuten Führung. Die Truppe aus dem Erdinger Landkreis dominierte in den nächsten Minuten, Lukas Loibl konnte nach 23 Minuten nur durch ein Foul im Strafraum gestoppt werden. Sebastian Lory verwandelte den fälligen Elfmeter.

Attaching schon geschlagen? Immerhin näherte man sich dem gegnerischen Kasten wieder, und Nemanja Bamburac hatte nach einer knappen halben Stunde eine gute Freistoßmöglichkeit. Der Ball landete aber knapp drüber, ansonsten wirkten Attachinger wenig gefährlich.

Nur kurze Zeit keimt die Hoffnung

Im zweiten Abschnitt hatte dann St. Wolfgangs Manuel Daumoser das 1:4 auf dem Fuß. Doch anstatt frei vor dem Kasten zu schießen, versuchte er es mit einem schwachen Pass. Der Konter sorgte für neue Hoffnung beim BCA. Nico Franke marschierte in den Strafraum und wurde dort von TSV-Keeper Lukas Linner unsanft von den Beinen geholt. Paringer zeigte sich nervenstark vom Elfmeterpunkt und markierte das 2:3 für seine Truppe (50.). Der Anschluss sorgte in den folgenden Minuten für Motivation. Florian Neumaier (52.) konnte ebenfalls nur mit einem Foul gestoppt werden, den Freistoß setzte Paringer aber knapp übers Tor. St. Wolfgang übernahm allerdings anschließend wieder das Kommando. Nachdem ein Treffer zunächst wegen Abseits aberkannt wurde, sorgte Manuel Grundner nach einem tollen Solo in der 68. Minute für die Vorentscheidung. Attachings Trainer Jan Siob versuchte es zwar mit einigen Wechseln und seine Männer kämpften, doch richtig gefährlich kamen sie in Folge nicht mehr vor den gegnerischen Kasten.

In der 79. Minute folgte die endgültige Entscheidung, Sebastian Lory machte mit dem 2:5 den Sack endgültig zu. „Oh wie ist das schön“, sangen die zahlreichen St. Wolfganger Zuschauer jetzt praktisch bis zum Abpfiff. Bei Attaching II war der Wille gebrochen. Die Mannschaft muss damit in die A-Klasse.