Verstärkung für den SV Kranzberg: Jasko Hamzagic kommt vom BC Attaching

Teilen

Jasko Hamzagic (24) fällt zunächst wegen eines Mittelfußbruchs aus. © FuPa

Fußball-Kreisligist SV Kranzberg hat doch noch einen Wintertransfer getätigt. Allerdings steht Jasko Hamzagic vorerst noch nicht zur Verfügung.

Kranzberg – Eigentlich hatten sie nicht geplant, sich im Winter zu verstärken, trotz des anstehenden Abstiegskampfs. Der Zufall hat den Kreisliga-Fußballern des SV Kranzberg nun aber doch noch einen Neuzugang beschert: Jasko Hamzagic kommt vom Bezirksligisten BC Attaching.

Neustart aus privaten Gründen

„Damit haben wir nicht gerechnet. Aber natürlich ist er eine Verstärkung für uns“, sagt SVK-Coach Anton Kopp. Als Elfter steckt seine Mannschaft mitten im Abstiegskampf, da hilft der Transfer des 24-jährigen Mittelfeldmanns natürlich weiter. Zustande gekommen war der Wechsel durch einige Kranzberger Akteure, die Hamzagic den SVK schmackhaft gemacht haben. Zudem wollte der Spieler aus privaten Gründen einen Neustart – und so wurden sich beide Parteien einig. Auch der BCA, zu dem Hamzagic erst im Sommer gewechselt war, legte keine Steine in den Weg. Immerhin kam der 24-Jährige dort auf zehn Bezirksliga-Einsätze.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Kopp: „Wir rechnen aber noch in dieser Saison mit ihm.“

Jedoch: Die Kranzberger müssen auf den Neuzugang, der in Allershausen das Fußballspielen gelernt hat und dann beim SE Freising in der U 19 gespielt hat, erst mal verzichten. Denn bei einem Umzug brach sich Hamzagic den Mittelfuß und wird damit die Vorbereitung und die ersten Spiele verpassen. „Wir rechnen aber noch in dieser Saison mit ihm und freuen uns über die Verstärkung“, resümiert Coach Kopp.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.