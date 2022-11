Eiskalte Moosener für zu clever für die Hallbergmoos-Reserve

Ahmet Kolcu hatte die beste Chance für Hallbermoos II gegen Moosen. © FuPa

Die Reserve des VfB Hallbergmoos verlor am Sonntagnachmittag mit 0:3 gegen den SC Moosen/Vils und steht weiter im Niemandsland der Tabelle.

VfB Hallbergmoos II – SC Moosen/Vils 0:3 (0:2). Der VfB war eigentlich gut im Spiel, als Gästestürmer Maxi Bauer plötzlich den Ball gut mitnahm, zur Mitte lief und aus 20 Metern zur Gästeführung einnetzte (15.). Auch die zweite Chance des SC Moosen durch Johannes Koerbl saß (23.), sodass es 0:2 hieß. Die Chance zum Anschluss vor der Pause hatte Ahmet Kolcu, der allein auf das Gästetor zugelaufen war, aber scheiterte.

Nach der Pause waren die Platzherren dann überlegen und erspielten sich auch einige gute Möglichkeiten, beispielsweise durch Marc Gundel. Im Vergleich zu den Gästen mangelte es dem VfB aber an der Kaltschnäuzigkeit im Abschluss. Als Hallbergmoos am Ende die Abwehr auflöste, schlug Moosen in Person von Maxi Bauer erneut eiskalt zu (89.) und markierte den 0:3-Endstand. Die Zweite des VfB überwintert damit auf Platz acht. (jfu)