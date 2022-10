VfB Hallbergmoos auf der Suche nach Identität

Von: Nico Bauer

Hatte zuletzt nicht viel zu lachen: Spielertrainer Matthias Strohmaier will sein Team in die Spur bringen. © Riedel

Der sportlich kriselnde VfB Hallbergmoos hat sich zuletzt gesteigert. Gundelfingen war der erste Schritt – der zweite soll nun gegen Kottern folgen.

Hallbergmoos – Über Langeweile kann sich Matthias Strohmaier vom VfB Hallbergmoos derzeit nicht beschweren. Von Montag bis Mittwoch weilte er beim Trainerlehrgang für die A-Lizenz. Dort beschäftigt er sich zusammen mit Ex-Profis wie Sandro Wagner (aktuell Coach bei der SpVgg Unterhaching) oder Roberto Hilbert mit den vielen Faktoren rund um die Betreuung eines Fußballteams. Dieses Mal ging es um den Bereich „Identität einer Mannschaft“. Im letzten Bayernliga-Hinrundenspiel gegen den TSV Kottern (Freitag, 19.30 Uhr, Stadion am Airport in Hallbergmoos) kann er das Gelernte umsetzen.

Vor einer Woche beim FC Gundelfingen gab es zwar eine deutliche Leistungssteigerung – aber eben auch die zwölfte Niederlage im 16. Saisonspiel. „Wir müssen jetzt einfach auf das Positive sehen und das ausbauen“, sagt Strohmaier. Seine Mannschaft müsse wieder dahin kommen, dass sie nicht, wie in Gundelfingen, nur eine starke Halbzeit spiele, sondern über die kompletten 90 Minuten überzeuge. Gundelfingen war ein erster Schritt.

Viele Neuzugänge offenbar noch nicht wirklich angekommen

Und dann wäre da noch das Wochenthema aus dem Trainerlehrgang mit der Identität in der Mannschaft. „Das war in der letzten Saison unser großer Pluspunkt“, so Strohmaier. In das Bild passt auch die Aufstellung der Vorwoche mit zehn Startelf-Akteuren, die in der zurückliegenden Runde das VfB-Trikot trugen. David Lucksch war der einzige Neuzugang, der in Gundelfingen begann. Das ist ein Anzeichen dafür, dass ein großer Teil der Neuen noch nicht so richtig angekommen ist.

Das hat auch zur Folge, dass Fabian Diranko nach seiner langen Verletzungspause nicht den klassischen Aufbau – also Schritt für Schritt mit immer längeren Einsätzen – bekommen kann. Wenn der Stürmer im Kader steht, dann spielt er in der Regel, bis ihm die Kraft ausgeht. Der 23-Jährige stellt sich vorbildlich in den Dienst der Mannschaft, aber die null Saisontore zeigen, dass von ihm keine Wunder zu erwarten sind. Bei Diranko hofft der Trainer auf die Winterpause und eine vernünftige Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte.

Strohmaier: „Ich dachte immer, dass es ein Witz war.“

Im Heimspiel gegen den TSV Kottern geht es nun darum, ob die Hinrunde heuer noch schlechter als im Vorjahr wird. In der Bayernliga-Premierensaison hatte Hallbergmoos neun Zähler nach der Hinserie – um die zu erreichen, bräuchte es also ein Unentschieden. „Nach der erfolgreichen Relegation haben wir gesagt, dass wir der Konkurrenz mehr Vorsprung geben“, vermittelt Strohmaier Eindrücke von Kabinenfrotzeleien. „Aber ich dachte immer, dass es ein Witz war.“ Nun müsse man erst mal den Abstand von einem Punkt auf den direkten Abstiegsplatz vergrößern, und dann dürfte der Weg in ein drittes Bayernliga-Jahr nur erneut über den Umweg in die Relegation führen. „Wir haben immer noch die Luxussituation, unser Schicksal in der eigenen Hand zu haben“, erklärt Strohmaier.

Mögliche Aufstellung:

VfB: Dinkel (Dachs) – Petschner, Monthe (Strohmaier), Giglberger, Mömkes – Kostorz, Beetz (Thee), Lucksch, Krause – Werner, Diranko.

