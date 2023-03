VfB Hallbergmoos startet Herkulesaufgabe: „Der Gegner ist eigentlich egal“

Von: Nico Bauer

Gelingt dem VfB gegen die Löwen der große Wurf? Christoph Mömkes und Co. hoffen darauf. © Michalek

Nach acht langen Wochen Vorbereitung ist beim VfB Hallbergmoos jeder froh, dass nun endlich der Ernst der Bayernliga beginnt.

Hallbergmoos – Mit dem neuen Trainer Florian Brachtel und sportlich neuen Ansätzen geht es nun los – mit dem Kracher gegen den TSV 1860 München II (Freitag, 19.30 Uhr).

„Der Gegner ist eigentlich egal“, sagt der neue Trainer Florian Brachtel, „wir freuen uns auf die Punktspiele.“ Allerdings bringe die Drittliga-Reserve des TSV 1860 München auch einen klanghaften Namen mit. Der Coach rechnet mit einer vollen Tribüne und einer besonderen Atmosphäre gegen den Tabellensiebten. Dazu kommt in diesem Fall, dass auch die Erinnerung an das vergangene Jahr mitspielt. Da sah man beim Stand von 1:0 fast wie der Sieger aus, als es kurz vor Schluss noch den Ausgleich gab. „Wir wollen den guten Start“, sagt der Trainer, „aber auch dies ist nur eines von 13 Spielen.“

Er weiß aber auch, dass es neben den drei Punkten auch um die Konkurrenzfähigkeit des Vorletzten gehe. In den letzten Partien vor der Winterpause mussten sich die Gegner teilweise nicht sonderlich strecken, um Pflichtsiege gegen das Kellerkind einzufahren. „Wir sehen noch viel Potenzial bei den Jungs“, sagt Brachtel für sich und seinen Co-Trainer Bastian Bornkessel. Man habe von der ersten Minute der Vorbereitung an volles Vertrauen in den bisherigen Kader gesetzt – und das kann nun zurückgezahlt werden. Der VfB könnte mit einem couragierten Auftritt ein Zeichen setzen und das in der Vorrunde teilweise komplett verlorene Selbstbewusstsein wieder herstellen.

Florian Brachtel war Mitte der Woche noch am Tüfteln, was die Startelf betrifft. Man werde mehrere Härtefälle haben. Das klingt so, als ob es für die Trainingsleistungen des kickenden Personals spricht. Der Coach wird also mit seinem Assistenten dem einen oder anderen Spieler erklären müssen, warum es nicht ganz für einen Start von Beginn an gereicht hat. Sportlich will Brachtel auf seine Mannschaft schauen, mutig spielen und sich nicht nach dem Gegner richten.

Der im Videostudium sehr engagierte Jung-Trainer hat angesichts des stetig wechselnden Potenzials bei den kleinen Löwen wenig Chancen, sich auf die andere Mannschaft einzustellen. Er sah den 6:2-Sieg des TSV 1860 München II beim FC Ismaning im letzten Test. Auch durch die Präsentation des neuen Cheftrainers der ersten Mannschaft sieht Brachtel in der Reserve keine veränderten Vorzeichen. „Die werden nach Hallbergmoos fahren und es wird ihnen egal sein, wie wir spielen“, erwartet Brachtel einen selbstbewussten Gegner. Das passt auch zum Naturell von Gästetrainer Frank Schmöller. Er ist quasi der Star der jungen Bayernliga-Mannschaft von der Grünwalder Straße. (nb)

Voraussichtliche Aufstellung: Dinkel – Petschner, Monthe (Opitz), Giglberger, Mömkes – Kostorz, Beetz (Küttner), Lucksch (Krause), Werner (Czech) – Diranko, David.