Hallbergmoos kämpft sich zweimal zurück gegen Ismaning – Brachtel: „Nehmen Abstiegskampf an“

Von: Nico Bauer

Der mit den roten Schuhe war’s: Die Hallbergmooser bejubeln den 1:1-Ausgleich durch Matthias Ostrzolek. Foto: (Gerald Förtsch) © Gerald Förtsch

Der VfB Hallbergmoos spielt in der Bayernliga Süd unentschieden gegen den FC Ismaning. Trainer Brachtel honoriert dennoch die Leistung der Mannschaft.

Hallbergmoos – Der VfB Hallbergmoos benötigt Punkte gegen den Abstieg – und deshalb ist das 2:2 (1:1) von Ismaning zu wenig. Dabei machte der Tabellenletzte der Bayernliga am Freitag ein Riesenspiel und war über die 90 Minuten gesehen trotz zweimaligen Rückstands dem Sieg sogar ein Stück näher.

In der finalen Phase der Saison braucht der VfB keine lobenden Worte mehr, sondern Zählbares. Und diesbezüglich sah es bereits in den ersten Minuten beim Auftritt in Ismaning gar nicht gut aus. Die Gäste agierten zu passiv und wurden dann auch gleich gnadenlos bestraft: Bei dem schön herausgespielten Treffer nach zehn Minuten kam die Maßflanke von dem Attenkirchener Yoshua Steindorf, der Hallbergmoos auf der linken Abwehrseite einige Schwierigkeiten bereitete.

VfB Hallbergmoos: Matthias Ostrzolek trifft und scheitert am Pfosten

Erst Mitte der ersten Halbzeit kam der VfB besser ins Spiel und hatte sich bis zur Halbzeit dann auch den Ausgleich verdient. Das Tor schoss Ex-Profi Matthias Ostrzolek, auf der Sechs Lenker und Denker. Sein Schuss aus 20 Metern hatte eine irre Flugbahn und war unhaltbar.

Nach der Pause hatten die Gäste ihre beste Phase und schnürten Ismaning eine Viertelstunde lang extrem ein. In dieser Phase hätte man sich die Führung verdient gehabt, aber der beste Abschluss – natürlich von Ostrzolek – krachte an den Pfosten (52.). Kurz darauf versuchte es Simon Werner mit einem artistischen Hackenschuss aus der Luft, aber Ismanings Torwart Lorenz Becherer holte den Ball noch aus dem Kreuzeck.

VfB Halbergmoos: Yasin Yilmaz erzielt Führung für Ismaning –Berin Brzovic gleicht aus

Erst Mitte der zweiten Halbzeit fanden die Hausherren zurück ins Spiel, wobei der neuerliche FCI-Führungstreffer so ziemlich aus dem Nichts kam. Aber Edeltechniker Yasin Yilmaz ist eben auch ein Ex-Profi. Mit seinem cleveren Flachschuss gegen die Bewegungsrichtung von VfB-Keeper Dinkel brachte er Ismaning eine Viertelstunde vor dem Ende wieder in Führung.

Mit riesigem Kämpferherz warfen die Hallbergmooser nun alles nach vorne und erzwangen das Glück regelrecht – auch dank des Ismaninger Schlussmanns. Als Becherer vor seinem Kasten dribbelte, brachte Berin Brzovic den Fuß hin und ließ sich diese Chance nicht entgehen. Nun hat er auch ein Bayernligator in seinem fußballerischen Lebenslauf stehen.

Nach dem durch die Entstehung glücklichen, aber verdienten Ausgleich in der 86. Minute bekamen die Hallberger die zweite Luft. Man holte den Ball aus dem Netz, spurtete zur Mittellinie und versuchte alles, um das 17. Ligaspiel ohne Sieg zu verhindern. Aus der Drangphase entsprangen noch ein paar Standards, aber das Glück wollte sich kein weiteres Mal erzwingen lassen. So bleibt eine gute Leistung, eine tolle Moral nach zwei Rückständen und dennoch die Erkenntnis, dass solche Unentschieden im Endspurt zu wenig sein könnten. (nb)

Stimmen zum Spiel VfB Hallbergmoos gegen FC Ismaning – Brachtel: „Wir treten als Einheit auf“

Florian Brachtel, Trainer des VfB Hallbergmoos: „Nach der Niederlage von Rosenheim, die jetzt nur noch drei Punkte vor uns sind, ist es ein deutlich besseres Gefühl, das Erreichen der Relegation wieder in der eigenen Hand zu haben. Wir haben unser Niveau wieder bestätigt. Die Leistung in Ismaning war nicht einfach nur ein Schritt nach vorne. Mit dem Spiel in Kirchanschöring ist etwas passiert mit unserer Mannschaft. Wir treten als Einheit auf und nehmen den Abstiegskampf an. Es gibt in der Bayernliga nur wenige Mannschaften, gegen die wir gar keine Chance haben. Wir haben uns in Ismaning auch von den beiden Rückständen nicht aus der Bahn werfen lassen – das zeigt die Moral der Mannschaft.“ (nb)