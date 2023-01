VfB Hallbergmoos startet mit neuem Trainerduo früher in die Vorbereitung: „Magie der kleinen Schritte“

Von: Nico Bauer

Führungswechsel: Sportlicher Leiter Anselm Küchle (l.) präsentierte Florian Brachtel (M.) als Nachfolger von Matthias Strohmaier. Bastian Bornkessel wird neuer Co-Trainer. © Bauer

Früher als alle anderen Bayernliga-Konkurrenten startet der VfB Hallbergmoos in die Vorbereitung. Dem neuen Trainerduo sollen noch ein bis zwei Neue zur Verfügung gestellt werden.

Hallbergmoos – Die erste Hälfte der Saison war schlecht, und deshalb muss der VfB Hallbergmoos viel aufholen. Daher startete der Bayernliga-Vorletzte so früh wie kein anderes Team in die Vorbereitung für die Frühjahrsrunde. Ein bis zwei Wochen vor der Konkurrenz ging der VfB nun erstmals auf den Platz – unter der Regie des neuen Trainerduos Florian Brachtel und Bastian Bornkessel.

VfB Hallbergmoos: Neu-Trainer Brachtel wird Bastian Bornkessel als Co zur Seite gestellt – man kennt sich

Nach der Trennung von Matthias Strohmaier hatte der VfB sofort den 28 Jahre jungen Florian Brachtel vom Co- zum Cheftrainer befördert. Der nächste Schritt der Neuaufstellung war die Suche nach einem Assistenten. Mit Bastian Bornkessel entschied sich der Verein für ein relativ unbeschriebenes Blatt. Die beiden neuen Coaches kennen sich aus der gemeinsamen Zeit in Dornach, wo Brachtel Bornkessels erster Trainer in Bayern war. Später betreute der Neu-Hallbergmooser dann die Zweite Mannschaft des SVD. Der heute 34-Jährige war in jungen Jahren auf dem Sprung zu einem Profiverein. In der B-Jugend stand ein Wechsel zum VfL Bochum im Raum, aber er musste sich zwischen Fußball und Tennis entschieden. Bornkessel setzte dann auch auf Tennis, und stand in den Top 200 der Junioren-Weltrangliste. Nach seinem Umzug in den Freistaat spielte er unter anderem unter Florian Brachtel und später unter dem ehemaligen Hallbergmooser Coach Anton Plattner. „Das ist jetzt ein Riesensprung“, sagt Bornkessel, „ich wollte in das Trainergeschäft und freue mich über die große Chance“.

VfB Hallbergmoos: Küchle arbeitet an „ein bis zwei“ Neuzugängen

Zum Trainingsstart konnte der VfB Hallbergmoos noch keine Zugänge präsentieren. „Ein bis zwei Sachen wollen wir machen“, berichtet Sportlicher Leiter Anselm Küchle, „aber wir wollen die richtige Wahl treffen“. Sein neuer Chefcoach Florian Brachtel wartet entspannt ab und sieht im aktuellen Kader die Möglichkeiten, Spieler zu gefühlten Neuzugängen weiterzuentwickeln. Als Beispiel nennt er Stürmer Maurice David, der sein Potenzial bisher nur phasenweise angedeutet hat. „Wir brauchen jetzt die Magie der kleinen Schritte“, so der neue Übungsleiter, der genau deshalb den extrem frühen Trainingsauftakt gewählt hat. Sicher werde man auch bei Taktik und Formation Dinge ausprobieren, aber vor allem müsse sich die Mannschaft wieder an das wahre Potenzial heranarbeiten.

In der bisherigen Saison gab es neben einigen Verletzten zudem durch die Relegation überspielte Leistungsträger sowie junge Talente, die noch nicht ganz Bayernliga-Niveau haben. Florian Brachtel zeigt sich dennoch angriffslustig: Sein Team werde Lösungen mit Ballbesitz suchen. „Wir können die Rückrunde der vergangenen Saison nicht kopieren“, sagt der neue Trainer. Da stabilisierte sich der VfB in der Defensive und verdiente sich als eine der besten Rückrundenmannschaften die Relegation. Heuer ist das Unterfangen zumindest etwas einfacher, weil es nur einen direkten Absteiger gibt. NICO BAUER

Die Testspiele des VfB Hallbergmoos

Samstag, 28. Januar, 13 Uhr: VfB – Wacker Burghausen.

VfB – Wacker Burghausen. Samstag, 4. Februar, 12 Uhr: VfB – SpVgg Landshut.

VfB – SpVgg Landshut. Samstag, 11. Februar, 13 Uhr: VfB – FC Unterföhring.

VfB – FC Unterföhring. Mittwoch, 15. Februar, 19 Uhr: SV Heimstetten – VfB.

SV Heimstetten – VfB. Samstag, 18. Februar, 14 Uhr: VfB – Türkgücü München.

VfB – Türkgücü München. Samstag, 25. Februar, 12 Uhr: VfB – FC Schwaig.