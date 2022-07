Saisonstart gegen „Topfavorit schlechthin“: VfB Hallbergmoos empfängt TSV Landsberg mit Sascha Mölders

Von: Nico Bauer

„Keiner hat damit gerechnet, uns nochmal in der Bayernliga zu sehen“, sagt Hallbergs Trainer Matthias Strohmaier vor dem Saisonauftakt gegen Landsberg. © Verein

Der VfB Hallbergmoos geht als Außenseiter in seine Bayernliga-Auftaktpartie gegen den TSV Landsberg. Trainer Matthias Strohmaier nimmt diese Rolle gerne an.

Hallbergmoos/Landsberg - Sascha Mölders (37) ist das neue Gesicht der Bayernliga Süd. Der ehemalige Profi, der viele Jahre Publikumsliebling beim TSV 1860 München war, heuerte als Spielertrainer beim TSV Landsberg an. Sein Bayernliga-Debüt gibt er am morgigen Samstag (14 Uhr) im Heimspiel gegen den VfB Hallbergmoos.

„Landsberg ist in der Bayernliga der Topfavorit schlechthin ", sagt der Hallbergmooser Trainer Matthias Strohmaier. Der Club holte im Sommer reihenweise Topleute aus der Regionalliga oder Führungsspieler von Bayernligisten. Landsberg steht bei den Meisteraspiranten mindestens auf einer Ebene mit dem FC Memmingen oder dem SV Schalding-Heining, die den Betriebsunfall des Regionalliga-Abstiegs schnell korrigieren wollen. Landsberg könnte sich aufgrund seiner Qualität durchaus gegen die Konkurrenz durchsetzen, steht aber vor der Aufgabe, aus der Ansammlung von Charakterköpfen ein funktionierendes Team zu formen.

Die Hallbergmooser haben in Landsberg rein gar nichts zu verlieren. „Es hat doch keiner damit gerechnet, dass man uns noch einmal in der Bayernliga sieht“, sagt VfB-Coach Strohmaier, der richtig Bock auf die Außenseiterrolle hat. Abwehrkante Strohmaier würde natürlich liebend gerne gegen Sascha Mölders spielen, aber an erster Stelle steht die Mannschaft: „Wir haben in der vergangenen Saison Meister Hankofen-Hailing und die beste Rückrundenmannschaft Ingolstadt II besiegt. Wir wollen einfach wieder dafür sorgen, dass keiner gerne gegen uns spielt.“ nb

Voraussichtliche Aufstellung:

VfB: Dinkel – Petschner, Mömkes, Strohmaier, Kersting – Giglberger, Beetz, Kostorz – Werner, Krause (Lucksch) – David (Joseph).

