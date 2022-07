VfB Hallbergmoos: Vom Heimpublikum getragen soll an die Leistung vom Landsberg-Spiel angeknüpft werden

Rotation möglich

Der VfB Hallbergmoos startete mit einer unglücklichen Niederlage in die Bayernliga-Saison 22/23. Die Leistung macht allerdings Mut für das erste Heimspiel.

Hallbergmoos – In der Rückrunde der vergangenen Saison war der VfB Hallbergmoos eine Spitzenmannschaft der Bayernliga. Daran knüpfte man nahtlos an – mit einer starken Leistung bei Meisterschaftsfavorit Landsberg. Geschlagen wurde man nur durch einen umstrittenen Elfmeter und ein glückliches Tor.

Klar ist aber auch, dass man mit einer ähnlichen Leistung im ersten Heimspiel gegen den TSV Schwaben Augsburg (Dienstag, 19.30 Uhr) gute Siegchancen hat. „Wir haben in Landsberg ein sehr gutes Spiel gemacht und mit einem Sieg wäre es Weltklasse gewesen“, sagt Trainer Matthias Strohmaier. Er beobachtete mit Begeisterung, dass man nach dem Mini-Urlaub und einer kurzen Vorbereitung wieder Leidenschaft an den Tag legte und körperlich da war. Diese Kondition wird es nun auch brauchen gegen den TSV Schwaben Augsburg, der den Ruf eines zähen Kontrahenten genießt.

Strohmaier hofft auf die Hallberger Fans: „Wer uns am Samstag gesehen hat, der wird wiederkommen“

Gegenüber dem Landsberg-Spiel kommt nun auch wieder der Faktor Zuschauer dazu. In der Relegation hatten die Hallbergmooser immer mehr als 500 Fans und auch nach Landsberg reisten einige Anhänger mit. „Wer uns am Samstag gesehen hat, der wird wiederkommen“, sagt Strohmaier. Der Trainer baut auf das Umfeld als Faktor, denn Elfmeter, wie der in Landsberg von Sascha Mölders „ergaunerte“, werden eher für Heimmannschaften gepfiffen. In der Relegation war die volle Tribüne ein Faktor bei den beiden Heimsiegen gegen Regensburg und Neudrossenfeld. Im ersten Heimspiel wird der Verein nun Hinweise bekommen, was nachhaltig von der intensiven ersten Bayernliga-Saison geblieben ist. (Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Gegenüber dem ersten Spiel gibt es eigentlich keinen Grund, groß etwas zu ändern. Dennoch macht sich Matthias Strohmaier Gedanken über eine Rotation in der englischen Woche. Dazu ist denkbar, dass man mit Umstellungen auf der linken Außenbahn offensiver werden kann. Julian Kersting, der sich gleich als Stammelfkandidat eingeführt hat, könnte in die Viererkette rücken und offensiv einen Platz beispielsweise für Simon Werner frei machen. Im Sturm ist denkbar, dass für Konterstürmer James Joseph nun Maurice David eingesetzt wird. Mit den überall doppelt besetzten Positionen hat der Trainer diese Saison deutlich mehr Optionen als im Vorjahr.

Vor dem ersten Heimspiel-Gegner sollten die Hallbergmooser gewarnt sein, denn Schwaben Augsburg hat am ersten Spieltag mit einem 2:1-Heimsieg gegen den Vorjahresdritten FC Ingolstadt II überrascht. Das sollte Warnung genug sein, dass der angestrebte erste Dreier zu Hause ein hartes Stück Arbeit werden dürfte. Nach dem Landsberg-Spiel in der passiven Rolle dürfte der VfB diesmal deutlich mehr Ballbesitz bekommen – da braucht es andere Lösungen, um Torchancen zu kreieren. VON NICO BAUER

Voraussichtliche Aufstellung:

Dinkel – Petschner, Giglberger, Mömkes, Kersting – Kostorz, Beetz, Werner (Mühlrath), Lucksch – Krause (Czech), David (Joseph).

