VfB Hallbergmoos: Am Tiefpunkt angelangt - „Das Team hat trotzdem Charakter gezeigt“

Von: Nico Bauer

Der VfB Hallbergmoos ist jetzt Tabellenletzter. © Riedel

Mit der neunten Schlappe im elften Saisonspiel hat die sportliche Krise des VfB Hallbergmoos ihren vorläufigen Höhepunkt erreicht.

Hallbergmoos – Durch die 1:4 (0:2)-Niederlage am Freitagabend beim SV Erlbach ist der Bayernliga-Club auf den letzten Tabellenrang und damit auf den einzigen direkten Abstiegsplatz abgerutscht.

Bereits vor der Partie beim überaus heimstarken SV Erlbach war klar, dass die Chancen der Hallbergmooser Fußballer, etwas Zählbares mitzunehmen, verschwindend gering sein würden. Das 2:0 zur Pause kam aber wieder einmal erschreckend einfach zustande: Den ersten Treffer in Minute 24 kassierten die VfB-Kicker nach einer Ecke – und vor dem zweiten Tor musste Stephan Thee mit einem Elfmeterfoul die Fehler der Nebenmänner korrigieren (39.). Nach diesen zwei Standardtoren war der VfB praktisch bereits geschlagen. Trainer Matthias Strohmaier musste feststellen, dass Säulen der Viererkette wie Johannes Petschner oder Christoph Mömkes nicht zu ersetzen waren. Bei den beiden Szenen hatten die Hallbergmooser einmal mehr die Ordnung und den Zugriff verloren.

Im bisherigen Saisonverlauf waren die Erlbacher so stabil, dass Gegner selbst bei einem 0:1-Rückstand kaum noch zurückkommen konnten. Dem VfB bot sich in einer starken Phase nach der Pause aber sogar die Möglichkeit, die zwei Treffer aufzuholen: Drei gute Gelegenheiten ließen die Hallbergmooser liegen, konnten jedoch zumindest ein Eigentor erzwingen (68.). Danach war das Team dem 2:2 nahe und setzte alles auf eine Karte.

In der 77. Minute machte aber der langjährige Regionalliga-Spieler Thomas Breu den Unterschied, als er bei einem Angriff ganz cool die Abwehr und den Torwart ausspielte. Der Toptorjäger der Erlbacher bewies, dass er nur eine gute Chance für sein Tor braucht. „Das war dann auch der Genickbruch“, sagte später VfB-Coach Strohmaier. Das vierte Tor in der Nachspielzeit hatte nur noch statistischen Wert. Strohmaier hatte zuvor inklusive Marc Gundel, dem Mittelstürmer der Zweiten Mannschaft, alles gebracht, was er offensiv zur Verfügung hatte.

„Das Team hat richtig Charakter gezeigt“, betonte der Hallbergmooser Coach. Hoffnung machte beispielsweise Berin Brzovic, der drei Chancen für seinen ersten Bayernliga-Treffer hatte. Monty Mendama zeigte bei seinem ersten Saisoneinsatz, dass er mit seiner Geschwindigkeit das Offensivspiel der VfB-Truppe bereichern kann. Auch das Comeback von Tobias Krause machte dem Coach Mut.

Bei der Begegnung in Erlbach wurde allerdings auch deutlich, dass der VfB keinen Stürmer von der Extraklasse eines Thomas Breu hat. Deshalb setzte es eine sicherlich verdiente Niederlage, die aber um das eine oder andere Tor zu hoch ausgefallen ist. Aktuell sind es die kleinen Dinge, mit denen sich der Tabellenletzte aufbauen muss. (nb)