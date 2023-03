VfB Hallbergmoos: „Wir hatten das Glück, das wir diese Saison oft nicht hatten“

Von: Nico Bauer

Er brachte die Hoffnung zurück: Simon Werner (2. v. l.) erzielte in der 78. Minute den 1:2-Anschlusstreffer. © Lehmann

Florian Brachtel ist ein freundlicher Mensch mit einem ruhigen Naturell – und so gewährte er am Freitagabend nach seinem Bayernliga-Debüt als Chefcoach einen ehrlichen Einblick in seine Gefühlswelt.

Hallbergmoos – „Nach dem 1:2-Anschlusstreffer habe ich wieder an einen Punkt geglaubt“, erläuterte der neue Trainer des VfB Hallbergmoos nach dem 2:2 (0:0) gegen den TSV 1860 München II (wir berichteten). „Da war die Hoffnung zurück – und wir hatten am Ende das Glück, das wir diese Saison oft nicht hatten.“

Am Freitagabend in Hallbergmoos zeigte sich einmal mehr, dass Fußball nicht berechenbar ist. Letztlich machten zwei Torwartszenen den Unterschied: In Halbzeit eins schoss VfB-Keeper Martin Dinkel einen Gegenspieler an und hatte Dusel, dass ihm der Ball in die Hände fiel. Sein Gegenüber hätte in der 90. Minute die Kugel unbedrängt nur weghauen müssen – und 1860 II hätte gewonnen. Der Torwart legte aber unfreiwillig für Tobias Krause auf – und so endete die Begegnung 2:2.

Beim Stand von 0:2 und angesichts der Überlegenheit der Löwen schien die Partie gelaufen. „Wir hätten uns über eine 0:3-Niederlage nicht beschweren können“, meinte Brachtel. Der 28-Jährige betonte nach seiner Premiere, „dass ich das Spiel eigentlich ganz ruhig erlebt habe. Nur konnte ich nicht immer in den Grenzen der Coachingzone bleiben“.

Brachtel musste nach der Partie auch dazu Stellung nehmen, dass er Andreas Kostorz und Andreas Giglberger auf die Bank gesetzt hatte. „Es ist nichts vorgefallen. Wir haben die Entscheidung der Mannschaft ganz klar kommuniziert.“ Er versicherte, dass die beiden Kapitäne schon bald wieder in der Startaufstellung stehen werden. „Denn sie sind sehr wichtige Spieler in unserem Kader.“ Fazit: Auch wenn das 2:2 mit viel Glück zustande kam, so war es doch auch eine Bestätigung für die Entscheidungen des neuen VfB-Cheftrainers. (nb)