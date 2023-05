VfB Hallbergmoos holt im Abstiegskracher beim TSV 1860 Rosenheim ein 0:3 auf – ärgert sich aber trotzdem

Von: Nico Bauer

Ein Tor, das alles verändert hätte: Carl Opitz (l.) kommt kurz vor dem Schlusspfiff frei zum Abschluss, schießt jedoch vorbei und verpasst das 4:3 für den VfB. © bauer

Der VfB Hallbergmoos holt beim TSV 1860 Rosenheim ein 0:3 auf – muss sich allerdings fragen, wie man gegen einen derart schwachen Gegner nicht gewinnen konnte.

Hallbergmoos – Das 19. Bayernliga-Spiel in Folge ohne Sieg war der tragische Höhepunkt jener Horrorserie des VfB Hallbergmoos. Selbst gegen einen wirklich schlechten Gegner reichte es nicht, um wieder einmal drei Punkte zu holen. In den ersten 45 Minuten war der VfB quasi nicht auf dem Platz und lag folglich im Duell beim TSV 1860 Rosenheim zur Halbzeit mit 0:3 hinten. Den Rückstand holten die Hallbergmooser zwar in Durchgang zwei auf – am Ende konnte sich jedoch keiner erklären, warum man dieses Abstiegsendspiel nicht gewonnen hat.

VfB Hallbergmoos: Schlussmann Dinkel nach zwei Paraden von seinen Vordermännern im Stich gelassen

Vor der Partie des Letzten (Hallbergmoos) beim Vorletzten (Rosenheim) hatten die Gastgeber zwei Zähler Vorsprung im Kampf um den letzten Abstiegsrelegationsplatz. Lange sahen die Platzherren in einer unterhaltsamen Begegnung, die mit Bayernliga-Niveau aber nicht allzu viel zu tun hatte, wie der sichere Sieger aus. In der ersten Halbzeit agierte Hallbergmoos defensiv unterirdisch. Bezeichnend dafür war das 1:0, als die Gastgeber dreimal frei schießen durften, weil sich nach zwei Dinkel-Paraden kein VfB-Akteur den Abpraller holen wollte. Vorne traf Andreas Kostorz einmal die Latte, und gleich fünfmal liefen die Gäste alleine auf den Torwart zu – ohne Erfolg. Da ahnte noch keiner, wie gnadenlos die Rosenheimer nach der Pause einbrechen würden.

Nach dem 1:3 von Tobias Krause (60.) schaltete der Vorletzte in den Verteidigungsmodus und wollte retten, was angesichts der offensichtlichen Erschöpfung nicht zu retten war. Die Gastgeber wirkten alles andere als austrainiert und hatten der fitter wirkenden VfB-Truppe nichts mehr entgegenzusetzen. Schon fünf Minuten nach dem 1:3 hätte es 3:3 stehen müssen. Rosenheim taumelte geradezu über den Platz, und Hallbergmoos kreierte mit ganz einfachen Steilpässen in die Spitze Chance um Chance. Jeder Offensivmann (Krause, Werner, Diranko, David) hatte genug Möglichkeiten für einen Hattrick. Kurios war, dass Maurice David beim 1:3 (60.) und 3:3 (87.) elfmeterreif gefoult worden war, der Pfiff allerdings ausblieb und der Ball fünf Sekunden später doch ins Tor gestochert wurde. Das passte in das Bild eines sehr unorthodoxen Fußballspiels, das für neutrale Beobachter aber großes Kino war.

VfB Hallbergmoos: Opitz vergibt kurz vor Schluss aus sechs Metern die Riesenchance auf den Siegtreffer

Nach dem Ausgleich hatten die Gäste samt Nachspielzeit noch fünf Minuten – und drei Matchbälle. In der 89. Minute erreichte der Wahnsinn den Höhepunkt: Carl Opitz zog aus sechs Metern frei ab. Alle Rosenheimer waren schon geschlagen, die ersten Hallbergmooser rissen die Arme hoch, doch der Ball flog Zentimeter am Tor vorbei. Dann war Schluss – und es wäre so einfach gewesen, diese Partie zu gewinnen. Über 90 Minuten gesehen wäre ein 8:5 für Hallbergmoos wohl das passende Ergebnis gewesen. „Es ist noch nicht entschieden“, betonte VfB-Trainer Florian Brachtel im Anschluss, der bei seinem Fazit schulterzuckend zugeben musste, „dass es irgendwann nicht mehr reicht, stolz auf die gezeigte Moral zu sein“.

Der TSV 1860 Rosenheim wird in dieser Verfassung jedenfalls in den übrigen drei Matches nicht mehr viel holen, zumal er ein schweres Restprogramm (siehe Kasten) hat. Deshalb könnte dem VfB ein Dreier reichen, um im Schneckenrennen um den vorletzten Platz doch noch die Relegation zu erreichen. VON NICO BAUER

