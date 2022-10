VFB Hallbergmoos: Befreiungsschlag gegen TSV 1860 Rosenheim misslingt

Wenig Chancen auf beiden Seiten: Die beiden Tabellenletzten trennen sich mit 0:0 © IMAGO/Sven Leifer

Die beiden bislang schlechtesten Mannschaften der Bayernliga Süd trafen sich am Freitagabend – und es wurde ein Geduldsspiel mit tristem Ende.

Hallbergmoos – 0:0 trennten sich der VfB Hallbergmoos und der TSV 1860 Rosenheim. Die erste Halbzeit kam der Vorstellung, die man von einem Duell Vorletzter gegen Letzter hat, schon nahe. Beide wollten ihre Chance zum Befreiungsschlag nutzen, aber Bemühung und Verunsicherung neutralisierten sich. Hüben wie drüben ging nach vorne nicht viel, weil beide Teams in der gegnerischen Hälfte die falschen Entscheidungen trafen.

Das Beste auf Hallbergmooser Seite war die Dreierkette mit Andreas Giglberger, Stephan Thee und Christoph Mömkes, die so gut wie alles abräumte. Torhüter Martin Dinkel bekam nur den einen oder anderen Verlegenheitsschuss auf seinen Kasten. Der treue VfB-Anhang musste derweil 42 Minuten lang warten, bis er den ersten Torschuss der Heimelf beklatschen konnte. Tobias Krause hatte aus spitzem Winkel den gegnerischen Schlussmann geprüft. Das war es dann aber schon – insgesamt war es eine Halbzeit mit recht überschaubarem Unterhaltungswert.

Nach dem Seitenwechsel stellte sich erst einmal eine Rosenheimer Druckphase ein – allerdings eine mit der Effizienzklasse Nullkommanull. Die Gäste setzten sich in der gegnerischen Hälfte fest und kamen dennoch zu keinen Torabschlüssen. Auf der anderen Seite war es eine Spur enger: Nach einem Freistoß von Andreas Kostorz lag der Keeper im Netz, aber der Ball ging einen halben Meter neben das kurze Eck (57.). Und nach einer Balleroberung von Monty Mendama verfehlte Philipp Beetz das Tor ebenfalls knapp. Es waren zumindest kleine Momente der Hoffnung in einer Partie, in der die Hallbergmooser geduldig agieren wollten.

Beide Mannschaften wussten allerdings, dass ein Unentschieden keinem hilft. Deshalb bemühten sich die harmlosen Rosenheimer weiter um das Spiel, während Hallbergmoos offensiv wechselte und das Risiko minimal erhöhte. Das Team versuchte, den extrem schnellen Mendama ins Laufen zu bekommen – doch der stand angesichts von zwei bis drei Gegenspielern meistens auf verlorenem Posten. In der 84. Minute jubelte das Stadion dann schon, aber es war ganz schnell wieder ruhig. Mendama wurde steil geschickt, überwand den Torwart, doch der Schiedsrichterassistent sah eine Abseitsstellung. Im Gegenzug hatten die Rosenheimer einen gefährlichen Freistoß, der jedoch zu zentral auf das Tor von Martin Dinkel getreten wurde. Ganz spät hatte das Match noch Fahrt aufgenommen – zu spät. (nb)