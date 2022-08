Die eigenen Ansprüche wieder im Lot: VfB Hallbergmoos verhindert mit erstem Dreier Fehlstart

Von: Nico Bauer

Teilen

Der Türöffner: Maurice David (l., rotes Trikot) trifft zum 1:0. Noch vor der Pause markierte der Neuzugang vom FC Ismaning sein zweites Tor zum 3:1. Foto: Christian Riedel © Christian Riedel

Mit einem 3:1 (3:1)-Sieg im Heimspiel gegen Türkspor Augsburg ist der VfB Hallbergmoos in der neuen Saison angekommen.

Hallbergmoos – Schon in der ersten Viertelstunde passierte mehr als auf anderen Plätzen in 90 Minuten. Es waren keine 120 Sekunden gespielt, als Andreas Giglberger umknickte und für einen frühen Schock sorgte. Er dürfte mit einem schweren Außenband-Schaden einige Wochen fehlen. Die böse Verletzung zwang Trainer Matthias Strohmaier zur Einwechslung von Stürmer Maurice David. Der Neuzugang aus Ismaning machte ein Riesenspiel und stieß den berühmten Bock um. In der 5. Minute markierte er das 1:0, als die Gäste eine Ecke zu kurz abwehrten und der Stürmer bei der Hereingabe von Andreas Kostorz goldrichtig stand. Der viel zu billige Ausgleich durch einen unbedrängten Distanzschuss von Jeton Abazi (15.) brachte die Hallbergmooser nicht aus dem Tritt. Das Tor war unnötig und ärgerlich, aber man hatte die Gäste im Griff.

Vor allem defensiv wackelten die Augsburger gewaltig, zwei weitere Treffer noch in der ersten Halbzeit waren fast logisch. Nach einer schönen Kombination besorgte David Lucksch die neuerliche Führung (24.), dann war wieder David zur Stelle, der eine Vorlage von Fabian Czech verwertete und cool seinen ersten Doppelpack im VfB-Dress schnürte (45.+1).

VfB Hallbergmoos gegen Türksport Augsburg: Gäste sind nach dem Seitenwechsel am Drücker

Die Pausenführung war voll verdient, und zur Freude der heimischen Fans ging der Fußballabend unterhaltsam weiter. In den ersten Minuten der zweiten Halbzeit hatte Türkspor gute Offensivaktionen und versprühte den Eindruck, dass die Hallberger für einen sicheren Sieg mehr als die drei bislang erzielten Tore brauchen würden. Dann aber holten sich die mehrfach kernig einsteigenden Gäste eine Gelb-rote Karte ab, die sich angekündigt hatte. Fortan gab es einen Augsburger Ritt auf der Rasierklinge. Die Schwaben machten auf, eröffneten dem VfB dabei riesige Konterräume.

Die Platzherren hatten mit zunehmender Spieldauer mehr Kontrolle über das Geschehen, ließen die Augsburger aber am Leben. Das Gleiche galt für den Schiedsrichter, der bei einer konsequenteren Regelauslegung den roten Karton noch das eine oder andere Mal hätte auspacken können.

In den Schlussminuten ließ der VfB einige Chancen und einen höheren Sieg etwas leichtfertig liegen. Letztlich blieb es aber bei dem verdienten Dreier, den man ganz dringend benötigte. Der VfB Hallbergmoos hat einen Fehlstart wie vor einem Jahr fürs Erste vermieden.