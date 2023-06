VfB Hallbergmoos bekommt Schuss vor den Bug

Fußball

Da muss einiges besser werden: Die Fußballer des VfB Hallbergmoos sind im ersten Testspiel beim FC Eintracht Landshut nicht über ein 1:1 hinausgekommen.

Hallbergmoos – Das erste Testspiel nach der kurzen Sommerpause der Fußballer hat immer wieder das Potenzial zur Wundertüte. Im Fall des VfB Hallbergmoos erlebte das Team am Samstag sogar ein kleines blaues Wunder: Der Bayernliga-Absteiger hatte sich trotz aller Umstände in der Partie beim Kreisligisten FC Eintracht Landshut mehr als ein 1:1 (0:1) vorgestellt.

VfB läuft früh einem Rückstand hinterher

Für die Platzherren war das Match gegen den Landesligisten so etwas wie das Spiel des Jahres, und dementsprechend traten die Niederbayern auf: Mit viel Einsatz und kompromisslosen Zweikämpfen verdiente sich der Underdog das Remis. Das Ziel, nach Ballgewinnen schnell zu kontern, ging bereits beim ersten Versuch mit dem Führungstreffer durch Fazli Seferi (1.) voll auf. Im Verlauf des Spiels hatten die Landshuter immer ihre starken Momente.

Brachtel: „Wir brauchen eine Siegermentalität.“

VfB-Trainer Florian Brachtel bemängelte etwas die Einstellung seiner Mannschaft, in der niemand so wirklich herausragte. „Wir brauchen eine Siegermentalität“, forderte Brachtel. „Wir sind nicht mehr in der Bayernliga. Dort haben sich auch Unentschieden manchmal wie Siege angefühlt.“ Das VfB-Team war oft nicht zwingend genug und hätte trotz des mäßigen Auftritts mehr Tore erzielen können als den späten Ausgleich durch Tobias Krause (84.). Dieses erste Spiel war ein kleiner Warnschuss und zeigt, dass man sich Siege erspielen, erkämpfen und zur Not sogar erzwingen muss.

