VfB Hallbergmoos: Beste Saisonleistung, aber keine Punkte

Von: Nico Bauer

Tobias Krause erzielte den Anschlusstreffer für den VfB. © FuPa

Der VfB Hallbergmoos zeigte beim SV Kirchanschöring eine bärenstarke Leistung – für Punkte reichte es trotzdem nicht. Zwei Spieler aus der Zweiten feierten ihre Bayernliga-Debüts.

Hallbergmoos – Wer Tabellenletzter ist, hat nicht selten das Pech an den Stiefeln kleben. Beim SV Kirchanschöring machte der VfB Hallbergmoos mit dem allerletzten Aufgebot ein Riesenspiel, wurde aber vom Fußballgott bei der 1:2 (0:0)-Niederlage nicht belohnt. Glück hatte der VfB allerdings, dass Konkurrent Rosenheim gegen den FC Ismaning ebenfalls nicht punkten konnte.

VfB Hallbergmoos kommt auf der letzten Rille daher – Zwei Spieler aus der Zweiten müssen eingewechselt werden

Der Blick auf die Hallbergmooser Ersatzbank zeigte deutlich, wie extrem die Not war. Mit Stürmer Maurice David saß noch genau ein Feldspieler aus dem Bayernliga-Kader auf der Bank. Dazu kamen mit Julian Gebhard und Lukas Schlecht zwei Akteure, die normalerweise in der Kreisklasse für Hallbergmoos II spielen. Nun haben sie Bayernliga-Einsätze in ihrer Vita stehen. Angesichts dessen war es keine große Überraschung, dass die Brachtel-Elf nach einem ordentlichen Beginn Mitte der ersten Halbzeit ins Schwimmen geriet. Kirchanschöring erarbeitete sich mehrere gute Möglichkeiten, aber der VfB überstand die schwierige Zeit mit Glück und einem starken Torwart Martin Dinkel.

Zur Pause war das 0:0 aufgrund des kämpferisch starken Auftritts noch verdient. „Als Mannschaft war das unser bestes Spiel“, sagte Trainer Florian Brachtel. Offensivspieler wie Simon Werner gingen weite Wege nach hinten, und einer half dem anderen. Diese 90 Minuten nahe der österreichischen Grenze zeigten, wie der Tabellenletzte im Kollektiv den Bock umstoßen kann.

VfB Hallbergmoos sieht elfmeterwürdiges Foul an Simon Werner – der Pfiff blieb jedoch aus

In der zweiten Halbzeit präsentierte sich ein anderes Bild: Hallbergmoos war nun die bessere Mannschaft und wurde nach einem Foul an Werner um einen Elfmeter gebracht. Der Kontakt war zu sehen und zu hören, aber dem Schiedsrichter offenbar zu wenig. Er begründete den ausgebliebenen Pfiff später dem VfB gegenüber damit, dass Werner bei vorherigen Aktionen schon versucht habe, im Strafraum beim Gegenspieler einzufädeln, um einen Elfmeter zu erzwingen. Fast im Gegenzug fiel aus dem Nichts das 1:0 für die Hausherren (Buxmann, 69.). Zehn Minuten später erhöhte Simon Jauk für den SVK (79.) Teil zwei des Dramas war ein Schuss von Tobias Krause, den ein Verteidiger für den bereits geschlagenen Torwart auf der Linie stoppte. Krause traf zwar in der Nachspielzeit zum 1:2-Anschlusstreffer, aber unmittelbar danach ertönte der Schlusspfiff.

Trotz der Niederlage bleibt eine der besten Leistungen der Saison. Die Bayernliga sah wieder den VfB, der sich nicht nach unten in die Landesliga verabschieden möchte. Auf dieser Performance können die Hallbergmooser aufbauen. Deshalb trat Trainer Brachtel trotz der Pleite zufrieden die Heimreise an und verwies darauf, dass Kirchanschöring als Fünfter nicht zufällig in der Spitzengruppe der Liga steht. Und wenigstens wurde Hallbergmoos nicht doppelt bestraft im Zweikampf mit 1860 Rosenheim, das weiter zwei Punkte Vorsprung hat im Kampf um den letzten Platz in der Relegation. Die Rosenheimer führten zu Hause zwischenzeitlich mit 2:0, verloren dann aber doch mit 2:3 gegen den FC Ismaning. Damit ist im Abstiegszweikampf alles beim Alten geblieben. VON NICO BAUER

