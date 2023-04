VfB Hallbergmoos: Brachtel hadert mit „naiven“ Phasen – Konkurrent TSV 1860 Rosenheim punktet spät

Verletzungen warfen den Matchplan des VfB früh über Bord

Der VfB Hallbergmoos erlebt erneut ein desaströses Wochenende. Bei der Niederlage gegen Garching mussten gleich drei Akteure verletzt raus.

Hallbergmoos – Die Luft wird immer dünner für den VfB Hallbergmoos, der wieder einmal ein desaströses Wochenende hinter sich hat. Bei der 1:2-Niederlage gegen Garching – das ebenfalls im Abstiegskampf steckt – verlor der VfB obendrein verletzungsbedingt drei Spieler. Dazu kommt, dass man im Schneckenrennen um den letzten Platz für die Abstiegsrelegation nun schon zwei Punkte Rückstand auf den Konkurrenten 1860 Rosenheim hat. Der Vorletzte holte mit zwei Toren in der Nachspielzeit noch einen Punkt in Nördlingen (2:2).

Neben den ungenügenden Leistungen plagt den VfB derzeit die Seuche, die ein Tabellenschlusslicht oftmals so hat: Nach gut einer Viertelstunde war nur noch die Hälfte der Viererkette übrig. Und das, wo hinten eigentlich nichts mehr passieren durfte angesichts der verletzt fehlenden Innenverteidiger Carl Opitz und Brandon Happi Monthe. Andreas Giglberger ging verletzt in das Spiel und musste mit der wieder aufgebrochenen Zerrung wieder raus. Johannes Petschner musste das Feld ebenfalls angeschlagen früh verlassen. Besonders schmerzhaft ist aber die Rippenverletzung, mit der Ex-Profi Matthias Ostrzolek in der Kabine blieb.

Die Hallbergmooser hatten einen Matchplan für Garching, der sich nach jener Viertelstunde eigentlich schon wieder in Luft aufgelöst hatte. Der VfB musste immer wieder umstellen, was einer ohnehin stark verunsicherten Mannschaft das Leben zusätzlich erschwerte. „Wir denken immer noch, dass wir uns im Abstiegskampf aus dem Keller herausspielen können“, ärgerte sich Trainer Florian Brachtel, der mit dem 0:1 zur Pause noch einigermaßen leben konnte.

Wütend machten ihn die ersten Minuten nach Wiederbeginn, als man mit zwei Riesenböcken Garching eingeladen hatte und das zweite Tor kassierte. „Das war naiv von uns. In solchen Phasen reichen den Gegnern die einfachsten Mittel“, so der Coach. Immer wieder habe man solche Phasen, die vieles kaputt machen. Dazu kommt, dass man – wie zuletzt auch – die erste Hälfte verschlafen habe.

Als positiv empfand der VfB-Trainer, dass sich seine Mannschaft nach dem 0:2 nicht ihrem Schicksal ergeben hat. „Wir haben wieder Moral gezeigt“, stellte Brachtel fest. So kam Hallbergmoos zum 1:2-Anschlusstreffer und hatte in der Nachspielzeit sogar noch eine weitere Möglichkeit bei einer Standardsituation. VON NICO BAUER