VfB Hallbergmoos: Der Druck wächst, denn die Spitzenteams drohen zu enteilen

In Eggenfelden sollte ein Dreier her

Der VfB hat einen mäßigen Saisonstart hingelegt. Gerade in der Fremde hakt es aber noch. In Eggenfelden wäre ein Dreier wichtig, sonst wird der Abstand nach vorne schon früh groß.

Hallbergmoos – Nach den ersten Eindrücken ist der VfB Hallbergmoos im Mittelmaß der Landesliga einzuordnen. Mit zwei Siegen, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen läuft der Bayernliga-Absteiger den eigenen Ansprüchen (noch) hinterher. Beim Gastspiel in Eggenfelden (Samstag, 15 Uhr) steigt der Druck, denn ohne einen dreifachen Punktgewinn drohen die Spitzenteams davonzuziehen.

Brachtel: „Wir müssen uns defensiv verbessern und werden das auch tun“

„Wir müssen aufpassen, dass der Rückstand nicht zu groß wird“, sagt auch der Hallbergmooser Trainer Florian Brachtel. Überraschungsprimus TSV Grünwald ist schon zehn Punkte enteilt, und der Nachbar Schwaig auf Tabellenplatz zwei hat bereits fünf Zähler mehr auf dem Konto als der VfB. Am siebten Spieltag fallen zwar noch keine Entscheidungen, aber Hallbergmoos darf diese Lücken nicht weiter anwachsen lassen. Besonders schmerzlich war in diesem Zusammenhang die jüngste 2:3-Heimniederlage gegen den TSV Ampfing. Bislang konnten die Hallbergmooser ihre Schwächen in der Fremde (drei Spiele, zwei Punkte) mit starken Auftritten im eigenen Stadion korrigieren. Klar ist, dass es Siege in der Fremde braucht, wenn man nach der Winterpause noch ein Wörtchen um die vorderen Ränge in der Tabelle mitreden möchte. Der Druck nimmt somit definitiv zu – und in dieser noch frühen Phase der Saison.

Das Partie mit dem zwischenzeitlichen 0:3-Rückstand in der Vorwoche war natürlich noch einmal Gesprächsthema zwischen Trainer und Team. „Wir müssen uns defensiv verbessern und werden das auch tun“, sagt der Hallbergmooser Coach. Dem gegenüber steht mit den 14 geschossenen Toren allerdings ein Wert, mit dem man nur geringfügig hinter dem Dritten Pullach (16) und dem Ersten Grünwald (15) liegt. „Wir wissen um unsere Stärken und unsere individuelle Klasse“, sagt der Trainer des Bayernliga-Absteigers.

Beim Ausflug nach Eggenfelden stehen beide Mannschaften unter besonderer Beobachtung. Hallbergmoos blamierte sich mit der Pleite gegen Ampfing einigermaßen, während die Niederbayern vor Wochenfrist beim 0:5 gegen den SV Pullach böse unter die Räder gerieten. Der Sportliche Leiter des SSV entschuldigte sich sogar für den Auftritt der Marke inakzeptabel. Bis dahin galten die Niederbayern als eine defensiv kompakte und nur schwer zu schlagende Mannschaft. „Diesmal werden zwei entschlossene Teams auf dem Platz stehen“, sagt Brachtel, „denn beide haben etwas gutzumachen“. Diese Vorgeschichte werde dem Spiel eine besondere Note geben.

Personell hatten die Hallbergmooser eine Woche ohne besondere Vorkommnisse. „Alle sind fit und gesund“, erklärt der VfB-Übungsleiter. „Wir fahren mit der vollen Kapelle nach Eggenfelden.“ Lediglich hinter dem Einsatz von Sechser Florian Schmuckermeier stehe noch ein Fragezeichen, wobei der VfB im defensiven Mittelfeldzentrum nach den ersten Saisoneindrücken ganz gut aufgestellt ist. VON NICO BAUER

Aufstellung: Hundertmark – Radovanovic, Mayr (Opitz), Mömkes, L. Hones (Y. Sassmann) – Schmuckermeier (Lucksch), Küttner, Krause, M. Sassmann – Diranko, David.

