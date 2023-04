VfB Hallbergmoos: Der Kapitän geht von Bord – Kostorz verlässt den Verein im Sommer in Richtung Eitting

Von: Nico Bauer

Die beiden Neuzugänge: Andreas Kostorz (l.) wird zur kommenden Saison Co-Spielertrainer von Thomas Zellermeyr (Mitte). Michael Schrödl kommt aus Unterföhring. © FCE

Der VfB Hallbergmoos verliert im Sommer seinen Kapitän: Andreas Kostorz wechselt zum FC Eitting und wird beim Kreisligisten spielender Co-Trainer.

Hallbergmoos – Es ist noch offen, ob sich der VfB Hallbergmoos im Sommer nach zwei Spielzeiten aus der Bayernliga verabschieden muss. Der Klassenerhalt wird in dieser Saison – wenn überhaupt – nur über die Relegation möglich sein. Klar ist mittlerweile aber schon, dass sich mit Kapitän Andreas Kostorz ein Leistungsträger und Urgestein des Vereins verabschieden wird. Er wechselt im Sommer zum FC Eitting und möchte fußballerisch etwas kürzer treten.

VfB Hallbergmoos: Kostorz möchte „mehr Zeit für private Themen haben“

Der künftige Klub des 32-Jährigen spielt aktuell in der Kreisliga 2 und hat nur drei Punkte Vorsprung auf die Abstiegsrelegation. „Er möchte mehr Zeit für seine privaten Themen haben“, sagt der Sportliche Leiter Anselm Küchle über den Wechsel des Spielführers. Kostorz lief seit 2011 – mit Ausnahme einer halbe Saison beim FC Unterföhring (2017/18) – ununterbrochen für den VfB Hallbergmoos auf. Das Regionalliga-Spiel mit dem FCU gegen den TSV 1860 München, für den er einst in der Jugend gekickt hatte, war eines der größten Erlebnisse seiner Karriere. Küchle betont, dass der Abschied nur auf Zeit sein soll: „In der Zukunft können wir uns durchaus vorstellen, dass er nach seiner aktiven Zeit zum VfB zurückkehrt.“

In Eitting wird der 32-Jährige als spielender Co-Trainer von Hauptübungsleiter Thomas Zellermeyr fungieren. „Nachdem wir mit ihm einige gute Gespräche geführt haben, war er von unserem gemeinsamen Weg überzeugt und will diesen mit uns beschreiten“, freut sich FCE-Vorsitzender Markus Lenz über die hochkarätige Verstärkung. Die Eittinger galten schon vor dieser Spielzeit als Mitfavorit in der Kreisliga 2, konnten diesen Erwartungen aber bislang nicht gerecht werden. Der Ex-Hallbergmooser Michael Schrödl, zuletzt für den FC Unterföhring aktiv, kehrt zudem nach Eitting zurück.

Zurück nach Hallbergmoos: Für die VfB-Fans gibt es auch gute Nachrichten. Mit Fabian Diranko, Christoph Mömkes und Tobias Krause haben gleich drei wichtige Spieler bereits für die kommende Saison verlängert und so ein Zeichen gesetzt. Das Trio wird weiterhin das Trikot des VfB Hallbergmoos tragen – egal ob in der Bayern- oder der Landesliga. Damit ist das Schlusslicht mit seinen Planungen für die Spielzeit 2023/24 ein gutes Stück vorangekommen. VON NICO BAUER

