VfB Hallbergmoos: Die Sache mit Anspruch und Wirklichkeit

Beim VfB reagiert man in der Krise wie immer: Man sucht nach neuen Spielern

Der VfB Hallbergmoos hängt erneut im Tabellenkeller der Bayernliga fest. Deshalb ist Sportchef Anselm Küchle auf der Suche nach Verstärkungen.

Hallbergmoos – Matthias Strohmaier machte sich frustriert und auch etwas ratlos nach der neuerlichen Heimpleite auf den Heimweg. Die 0:2 (0:1)-Niederlage gegen den das Topteam des FC Deisenhofen kam an sich nicht wirklich überraschend, aber die Art und Weise erschreckte auch den Spielertrainer.

Der VfB Hallbergmoos ist für viele Bayernligisten gerade wie ein Freispiel. Nachdem man sich ganz offensichtlich zu lange an der erfolgreichen Abstiegsrelegation erfreut hatte und die gefühlt ausgefallene Sommerpause als Begründung für aktuelle Probleme herhalten musste, ist man nun in einer profitablen Krise angekommen. Derzeit gehen all jene Maßnahmen ins Leere, mit denen der VfB in der letzten Saison nach neun Vorrundenpunkten wieder in die Spur fand.

VfB Hallbergmoos: „Die Situation ist dramatisch“

Der damalige Interimstrainer Peter Beierkuhnlein und dann auch der neue Cheftrainer Matthias Strohmaier machten hinten dicht und versuchten, durch eine kompaktere Defensive bessere Mannschaften zu nerven. Das war auch der Plan am Donnerstag gegen den FC Deisenhofen, doch der hatte sich nach nach vier Minuten erledigt. Torwart Martin Dinkel stand mit seinem missglückten Dribbling sinnbildlich für eine Mannschaft, die sich derzeit selbst schlägt. „Wenn man da mit Hacke tricksen will, dann frage ich mich, ob mir die Spieler überhaupt zuhören“, schimpfte Strohmaier. Fehler können passieren, aber die Vorgabe, auf eine konsequente Defensive ohne Schnörkel und kompromisslose Zweikämpfen zu bauen, verhallte. „Die Situation ist dramatisch“, sagt Strohmaier ganz offen, „denn wir haben, wenn überhaupt, unteres Bayernliga-Niveau.“ (Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Der Trainer wurde gegen Deisenhofen einmal mehr in seiner Einschätzung bestätigt, dass bei manchen Spielern Anspruch und Wirklichkeit meilenweit auseinanderklaffen. Besonders schlimm ist für Strohmaier, dass er die gemeinten Spieler mangels Alternativen weiterspielen lassen muss.

VfB Hallbergmoos: Küchle hält nach neuen Spielern Ausschau

Parallel zum Ligabetrieb schaut sich Sportchef Anselm Küchle nach neuen Spielern in allen Mannschaftsteilen um, vorausgesetzt, sie können sofort helfen. In einer Woche bestreitet der VfB ein Schicksalsspiel beim VfR Garching, und ausgerechnet da ist Matthias Strohmaier nach seiner roten Karte gesperrt. „Ja, da hatte sich viel Frust angestaut“, gibt der Trainer zu. Allerdings verweist Strohmaier darauf, dass der Angriff auf den Gegner von vorne kam und Gelb auch gereicht hätte. „Klar war es ein hartes Tackling, aber die Entscheidung mit glatt Rot war schon überzogen. Auch die Deisenhofener waren von der Entscheidung überrascht.“ Strohmaiers Sperre im richtungweisenden Spiel bei seinem Ex-Club passt in das besorgniserregende Bild.

