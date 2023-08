VfB Hallbergmoos: Eine Ansage, aber kein Grund zum Abheben – Offensivfeuerwerk gegen Bruckmühl

Von: Nico Bauer

Wegbereiter: Fabian Diranko (l.) stellte mit seinem 1:0 in der 13. Minute die Weichen zum Sieg. © Lehmann

Der VfB Hallbergmoos brilliert beim 6:1 gegen den SV Bruckmühl, der in der Vorsaison lange Erster war, vor allem in der Offensive.

Hallbergmoos – Jetzt sind die Fußballer des VfB Hallbergmoos so richtig in der Landesliga Südost angekommen: Das Team hat am Freitagabend mit 6:1 (2:1) gegen den SV Bruckmühl gewonnen – und damit eine Spitzenmannschaft aus der Vorsaison nach allen Regeln der Kunst zerlegt. Der Erfolg ging auch in der Höhe in Ordnung und war eine Ansage an den Rest der Liga, dass der Bayernliga-Punktelieferant der vergangenen Runde wieder in der Spur ist.

VfB Hallbergmoos: Diranko belohnt sich mit einem Doppelpack

Der Sieg gegen Bruckmühl war nicht wirklich eine Überraschung. In der abgelaufenen Saison spielte der SVB monatelang über den eigenen Verhältnissen – und an diesem Abend fehlten dem Club auch noch einige Stammkräfte, was nicht zu kompensieren war. VfB-Trainer Florian Brachtel wollte daher, dass seine Elf die Bruckmühler vom Anpfiff weg attackiert, im Aufbau stört und das frühe Tor erzwingt. Das Ergebnis war sogar ein Doppelschlag von Fabian Diranko (13.) und Tobias Krause (14.). Beide Male schalteten die Hallberger nach Balleroberungen flott um – da ging es für die Gäste zu schnell. Allerdings kamen diese durch einen Treffer von Lennard Schweder in der 20. Minute wieder heran. Danach musste sich das VfB-Team wieder sammeln.

Das große Fußball-Feuerwerk kam erst nach der Pause: Maurice David, der das Führungstor von Sturmkollege Diranko stark aufgelegt hatte, belohnte sich mit dem ersten Saisontreffer (49.) – und nach einer Hereingabe von ihm gab es einen Handelfmeter, den David Lucksch zum 4:1 verwandelte (55.). Noch einmal Diranko (68.) und Moritz Sassmann (76.) schraubten das Ergebnis auf 6:1, das am Ende völlig leistungsgerecht war.

Brachtel mahnt: „Wir schießen jetzt nicht automatisch die ganze Liga in Grund und Boden“

Das zweite Heimspiel der Saison war eine der Partien, die man gewinnen muss, wenn man bis zum Ende ganz vorne mitmischen möchte. Die Art und Weise war aber beeindruckend: Mit dem Resultat hat der VfB, der mit seinen vier Offensivkräften richtig Betrieb machte und nun ins Rollen kommt, ein dickes Ausrufezeichen gesetzt.

Trainer Florian Brachtel ist mit den sieben Punkten und insgesamt zwölf Toren aus vier Partien zufrieden. Er mahnt aber, „dass wir jetzt nicht automatisch die ganze Liga in Grund und Boden schießen“. Der 29-Jährige betont, dass seine Mannschaft auf einem guten Weg, dieser jedoch noch sehr lang sei. Auch wenn die Fans einen Festabend im Stadion am Airport feiern durften, gibt es keinen Grund zum Abheben. Der Ex-Bayernligist pirscht sich an die oberen Tabellenplätze heran, während Mitabsteiger TSV 1860 Rosenheim als Letzter schon wieder mitten im Kampf um den Klassenerhalt steckt. VON NICO BAUER

