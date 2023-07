VfB Hallbergmoos beendet Horrorserie mit einem 3:0 gegen den FCU – Erster Dreier seit 23 Spielen

Von: Nico Bauer

Steckte ein, teilte aber auch aus: Hallbergmoos’ Lucas Angermann (rot) schmerzverzerrt nach einem Zweikampf. Der Neuzugang handelte sich gegen den FC Unterföhring eine Zehn-Minuten-Zeitstrafe ein. © lehmann

Sie können es noch: Der VfB Hallbergmoos schlägt den FC Unterföhring im ersten Landesliga-Heimspiel. Es war der erste Dreier seit September 2022.

Hallbergmoos – Es ist vollbracht: Nach saisonübergreifend 23 Ligaspielen ohne Sieg ist die Horrorserie des VfB Hallbergmoos beendet. Im ersten Landesliga-Heimspiel der neuen Punktrunde gegen den FC Unterföhring gab es einen überzeugenden 3:0 (0:0)-Sieg. Es war der erste Dreier in einem Pflichtspiel seit dem 2:1 gegen den FC Ismaning am 16. September vergangenen Jahres.

Fabian Diranko köpft den VfB Hallbergmoos nach einer Ecke in Front

Schon in der torlosen ersten Halbzeit war der Auftritt des VfB ordentlich. Die Heimmannschaft hatte mehr von der Partie, auch wenn die großen Torszenen ausblieben. Etwas ärgerlich war kurz vor der Pause die zehnminütige Zeitstrafe für Lucas Angermann, der mit Gelb vorbelastet übertrieben in einen Zweikampf gegangen war.

Die dicken Chancen kamen dann nach der Pause, und der Dosenöffner hatte etwas Kurioses: Der im Vergleich zu seinen Gegenspielern körperlich unterlegene Stürmer Fabian Diranko stieg bei einer Ecke am höchsten und köpfte zum 1:0 ein (58.). Dieses Tor war Balsam für die Seele der Elf von Trainer Florian Brachte und machte fortan alles viel leichter.

Brachtel: „Balsam für die Mannschaft und den ganzen Verein“

Die Fans des VfB Hallbergmoos konnten nicht nur endlich wieder einen Sieg bejubeln, sondern sahen zudem schönen Fußball. Die Treffer zwei und drei waren sehr ansehnlich herausgespielt und vermittelten einen Eindruck, wie sich Trainer Florian Brachtel die Hallbergmooser Auftritte in der Landesliga vorstellt. Das 2:0 war das Einstandstor des neuen Führungsspielers und Buchbach-Neuzugangs Moritz Sassmann, der von Torschütze Diranko bedient worden war (66.). Fabian Czech traf kurz vor dem Ende nach einer Flanke von Slavko Radovanovic (87.). In der zweiten Halbzeit hätten die Hallbergmooser mit mehr Genauigkeit im Passspiel sogar noch mehr Tore erzielen können.

Trainer Florian Brachtel reichte das 3:0 aber vollends, weil das Resultat über die 90 Minuten gesehen verdient war. Nach dem schwachen Auftritt beim 1:2 in Schwaig war dieser Sieg wohltuend. „Wir wissen dieses Ergebnis richtig einzuordnen“, sagt der Coach. „Wir haben nach der Niederlage in Schwaig nicht alles schlecht geredet und heben jetzt nicht alles in den Himmel. Es ist aber auch klar, dass dieser Sieg Balsam für die Mannschaft und den ganzen Verein ist.“ Vor 250 Zuschauern im Stadion am Airport hatte man das Gefühl, dass der Bayernliga-Absteiger in der neuen Spielklasse angekommen ist. Und die rund zehn Monate laufende Horrorserie ohne Sieg wurde dreifach verpackt und in die hinterste Ecke des Stadionkellers verräumt. VON NICO BAUER

VfB Hallbergmoos – FC Unterföhring 3:0 (0:0)

Aufstellung: Hundertmark – Radovanovic (80. L. Hones), Mayr, Mömkes, Y. Sassmann – Lucksch (90.+4 Opitz), Küttner (72. Krause), Angermann (55. M. Hones), M. Sassmann – Diranko (78. Czech), David.

Tore: 1:0 Diranko (58.), 2:0 M. Sassmann (66.), 3:0 Czech (87.).

Gelbe Karten: Angermann, Diranko, Bilgin.

Zeitstrafe: Angermann (42.).

Schiedsrichter: Jonas Unterholzner (FC Velden-Eberspoint).

Zuschauer: 250.

